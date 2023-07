Le père de l’art de rue québécois n’est plus

L’artiste-peintre Raymond Pilon, connu mondialement sous le nom de Zïlon, est décédé à l’âge de 67 ans.

La Galerie d’art Beauchamp en a fait l’annonce, samedi matin, sur Facebook. L’artiste venait de célébrer son anniversaire, mardi dernier.

«Zïlon était le père du street art québécois, un mouvement artistique qu'il a initié avec une fougue qui n'avait d'égale que sa créativité sans fin. Il voyait une parenté naturelle entre son travail et celui des oeuvres de Cocteau», a écrit la Galerie d’art Beauchamp, en rappelant que sa contribution n’avait pas de frontières, en raison de ses collaborations à l’international.

La Galerie d’art Beauchamp estime que le Québec perd «un créateur, un innovateur et un rebelle».

Photo courtoisie

«Cette énergie de musicien punk du début des années 80, Zïlon ne l'a jamais perdue. Il portait en lui une vision du monde lui permettant de métaboliser la culture underground, la culture populaire, le design et la revendication sociale en s'exprimant dans le street art et en créant son propre langage, sa propre signature artistique», a ajouté la page dans un long message pour lui rendre hommage.

Agence QMI

Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes ont souligné la contribution de Zïlon.

Le réalisateur Pierre Seguin a été marqué par sa rencontre avec l’artiste en 1991.

Agence QMI

«Zïlon était venu dessiner ça en direct sur le plateau et me l’avait offert à la fin de l’émission. Je le conserve depuis, et me rappelle d’un gars fort sympathique, qui a contribué à faire du street art, un art fort prisé. Salut Raymond Pilon et merci !», a-t-il partagé sur Facebook.