«Livide»: la grande écrivaine Patricia Cornwell offre la 26e enquête de sa pathologiste vedette, Kay Scarpetta

Après avoir offert deux solides thrillers explorant le monde de la recherche spatiale en compagnie du capitaine Chase, Quantum et Orbite, la grande écrivaine américaine Patricia Cornwell offre cet été la 26e enquête de sa pathologiste vedette, Kay Scarpetta. L’histoire, d’une grande intensité, se déroule sur les côtes de la Virginie et explore les nouvelles technologies utilisées pour créer des armes destructrices. Il y a de l’action. Beaucoup d’action. Et ce que l’autrice révèle porte à réflexion.

Photo fournie par les Éditions JC Lattès

Kay Scarpetta est appelée à comparaître au tribunal comme témoin expert dans une affaire de meurtre. Deux ans plus tôt, le corps d’une ancienne reine de beauté avait été retrouvé sur une plage de Wallops Island, en Virginie.

April Tupelo avait été vue pour la dernière fois en compagnie de son fiancé, sur un bateau. Et ce dernier est toujours détenu, dans l’attente de son procès. L’enquête avait été faite à la va-vite par un autre pathologiste aujourd’hui décédé.

Kay Scarpetta, déjà épuisée par un contre-interrogatoire musclé mené par un procureur en quête d’attention médiatique, n’est pas au bout de ses peines. On lui annonce que la sœur de la juge chargée de l’affaire a été retrouvée morte.

Les autorités soupçonnent un cambriolage... mais rien n’a été volé et toutes sortes d’indices curieux apparaissent : les plantes sont calcinées et le jardin est couvert d’insectes morts.

Scarpetta comprend que ce sont des indices importants et que quelque chose se trame. Quelque chose d’épouvantable. Elle se lance dans une course contre la montre pour arrêter le tueur.

Nouvelles technologies

Toujours à la fine pointe des nouvelles technologies, Patricia Cornwell avait envie de faire vivre une 26e aventure très particulière à son héroïne.

«J’essaie toujours de raconter une histoire que les gens aimeraient entendre», commente Patricia Cornwell, en entrevue.

«C’est plus qu’écrire une bonne histoire ou de soigner mon écriture. Je commence toujours en me demandant : quelle histoire veut être racontée maintenant ? Pour Livide, c’était les nouvelles sortes d’armes qui commencent à être utilisées de nos jours.» «Les gens se demandent de quoi il en retourne. Ils entendent toutes sortes de choses à ce sujet et se demandent si c’est vrai ou non. Je voulais explorer tout ça.»

L’écrivaine à succès voulait aussi examiner ce qui se passait dans l’entourage de Scarpetta.

«Qu’arrive-t-il à Lucy maintenant? À Marino? À Benton? Comment Scarpetta se sent-elle dans le nord de la Virginie? Comment se sent-elle dans un endroit qui lui rappelle constamment son passé?» dit-elle.

«Scarpetta avait commencé sa carrière en Virginie et je savais que la meilleure chose à faire était de faire en sorte qu’elle s’y retrouve à nouveau, des années plus tard. Mais de faire en sorte que ce soit différent. Et un peu plus près de Washington D.C.», explique-t-elle.

Recherches intensives

La capitale américaine, justement, se trouve à environ 300 km de Wallops Island, une île côtière où la NASA a construit une base de lancement en 1945.

«J’ai passé trois ou quatre années à faire des recherches intensives sur l’industrie aérospatiale et la NASA, sur le Johnson Space Center. J’ai fait à peu près tout sauf me retrouver dans une fusée pour écrire la série du Capitaine Chase pour me documenter à ce sujet.»

Ces recherches lui ont fourni beaucoup d’idées intéressantes.

«Je suis allée à Wallops Island et j’ai assisté au lancement d’une fusée», dit-elle.

«Quand vous allez à Wallops Island, c’est remarquable de constater qu’un tel niveau de technologie se juxtapose à de vieux bateaux de pêche et de vieux villages de pêcheurs. J’étais estomaquée d’apprendre que les pêcheurs locaux vont en mer pour ramener les débris des fusées. C’est fou, n’est-ce pas?»

♦ Patricia Cornwell est reconnue internationalement pour sa série Kay Scarpetta, traduite en 36 langues et publiée dans plus de 50 pays.

♦ Pour écrire la série Capitaine Chase (Quantum et Orbite), elle a passé deux années à faire des recherches sur la base de la NASA où travaille son héroïne, Langley Research Center, pour se familiariser avec la robotique et la technologie spatiale.

♦ Le prochain Scarpetta est déjà écrit et elle travaille sur d’autres projets.

♦ Elle aimerait beaucoup rencontrer ses lecteurs québécois.