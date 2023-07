Marcher sur les plages de Floride et assister à la ponte d’une tortue

Saviez-vous que c’est en Floride que l’on retrouve le plus grand nombre de nids de tortue de mer dans toute l’Amérique du Nord ? D’ailleurs, entre mars et octobre, en particulier sur les plages de la côte Atlantique, vous remarquerez à plusieurs endroits la présence de bâtons en bois auxquels sont attachés des rubans fluorescents permettant de localiser et de protéger les nids de tortues où sont enterrés les œufs. C’est en effet à cette période de l’année qu’a lieu la saison de nidification des tortues de mer. L’observation de ces tortues préparant leur nid et pondant leurs œufs s’avère l’une des activités les plus fascinantes à faire en famille, au cours de ce qu’on appelle « la marche des tortues » (turtle walk).

Le rituel des mamans tortues

Plus particulièrement en juin et en juillet, des parcs d’État et des organismes de protection de l’environnement organisent des promenades nocturnes en groupe, accompagnées d’un guide, pour observer ce phénomène naturel. Ainsi, et grâce au travail de repérage d’une équipe de bénévoles, vous serez emmené à l’endroit bien précis où l’une d’entre elles aura choisi de faire son nid.

Avec un peu de chance – et dans le silence le plus complet –, vous pourrez assister à son rituel qui consiste tout d’abord à creuser un trou d’un à deux pieds de profondeur avec ses nageoires. Vous pourrez la voir pondre de 100 à 125 œufs, pour ensuite les recouvrir méticuleusement de sable, question de déjouer les prédateurs. Une fois son travail terminé, vous l’observerez retourner tout doucement vers l’océan.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Ce « spectacle » d’environ une heure vous fera vivre beaucoup d’émotions surtout si vous êtes un amoureux de la nature.

Quelques faits saillants

Étonnamment, la tortue ne reviendra plus jamais sur ce lieu une fois la ponte terminée. Les bébés qui naîtront 60 jours plus tard seront laissés à eux-mêmes. À ce sujet, les statistiques indiquent que seulement un bébé sur 1000 sera en mesure de survivre et d’arriver à pleine maturité. Il y a bien sûr des prédateurs, mais ces petits devront surmonter plusieurs autres obstacles, comme la pollution des eaux, la présence de déchets et de plastique, les bateaux, la pêche, la lumière artificielle, le développement immobilier, etc.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Bien qu’il y ait cinq variétés de tortues marines en Floride, la réglementation relative à la protection de la faune limite les promenades des tortues à l’observation des caouannes (en anglais on les appelle Loggerhead sea turtle), l’espèce la plus répandue en Floride, dont le poids varie entre 155 et 412 livres et dont la longueur peut atteindre 3,5 pieds.

Les tortues marines caouannes sont reconnues pour être de grandes aventurières. Elles naissent en Floride et peuvent, par exemple, voyager jusqu’aux Açores, où elles passent leurs années de formation. Un grand nombre d’entre elles reviennent ensuite en Floride pour se reproduire et nicher en utilisant un système de navigation sophistiqué que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Les chercheurs pensent qu’un certain nombre de facteurs, tels que les courants océaniques, la chimie de l’eau et le champ magnétique terrestre, peuvent influencer la capacité des tortues à localiser leur lieu de naissance.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Pour leur faciliter la tâche, des bénévoles nettoient régulièrement les plages pour éviter qu’elles rencontrent des obstacles lors de leur périlleux voyage.

Comment y participer ?

Ces balades sont très populaires auprès des touristes et même des Floridiens. Pour vivre l’expérience, il faut toujours réserver auprès de certains parcs d’État et d’organismes environnementaux.

Le coût varie de 20 à 40 $. Il est rare, mais probable qu’il n’y ait même aucuns frais à débourser.

L’activité débute toujours par une brève séance de formation, puis la marche nocturne peut commencer. Attendez-vous à possiblement marcher jusqu’à 3 kilomètres sur la plage pour avoir la chance d’observer une tortue en train de pondre ses œufs.

Sachez qu’il y a des règles très strictes à respecter en cours de route. Seul votre guide pourra éclairer les lieux avec sa lampe de poche DEL rouge, et il est interdit de photographier les tortues avec un flash, il faudra respecter l’animal et garder une certaine distance. De plus, les enfants doivent en général avoir plus de 8 ou 10 ans pour pouvoir y participer.

Ce dernier centre de la nature (dans la liste ci-contre) offre également des séances pour observer l’éclosion des tortillons. Ainsi, vous observerez une centaine de nouveau-nés sortir de leur coquille et se diriger tant bien que mal vers l’océan. Les petits trouveront leur chemin grâce au dénivelé du sol, à la lumière du soleil levant ou encore grâce au reflet de la lune sur l’eau.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il y a des règlements stricts en Floride entourant l’éclairage des plages en saison de ponte. L’éclairage est limité, car les lumières artificielles désorientent les petits qui peuvent parfois se diriger en direction opposée à l’océan, à proximité des grands boulevards où ils ne survivraient évidemment pas.

Pour la sauvegarde des tortues, rappelez-vous qu’à la fin de votre journée à la plage, il faut toujours prendre l’habitude de détruire ses châteaux de sable et de remplir les trous. Elles pourraient rester coincées dans les trous ou être désorientées devant un tas de sable.

Enfin, selon l’espèce, certaines tortues de mer figurent sur la liste des espèces menacées. Toute interaction avec elles peut être sanctionnée. Les tortues de mer, leurs œufs et leurs nids sont protégés par des lois fédérales et celles de l’État. Selon la législation de l’État, la destruction d’un nid ou d’œufs de tortue de mer est un crime de troisième degré, passible d’une amende de 5000 $ et/ou de cinq ans d’emprisonnement.

En conclusion, assister à la ponte d’une tortue lors d’une marche nocturne est une expérience à ajouter à votre bucket list, une autre bonne raison de séjourner en Floride l’été !

Liste d’endroits où on propose des sorties d’observation de la ponte des tortues :

Museum of Discovery And Science à Fort Lauderdale

Sea Turtle Oversight Protection à Fort Lauderdale

Dr. Von D Mizell-Eula Johnson State Park à Dania Beach

John D. MacArthur Beach State Park à North Palm Beach

Loggerhead Marinelife Center à Juno Beach

Hobe Sound Nature Centre, à Hobe Sound

Florida Power & Light à St. Lucie

Florida Oceanographic Society à Stuart

Coastal Connections à Vero Beach

Barrier Island Sanctuary à Melbourne Beach

Sebastian Fishing Museum à Melbourne Beach

Stella Maris Environmental Research à Melbourne Beach

Sea Turtle Preservation Society à indialantic

Archie Carr National Wildlife Refuge à Melbourne Beach

Canaveral National Seashore à Titusville et à New Smyrna Beach

Gumbo Limbo Nature Center à Boca Raton

▶ Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook et Instagram.