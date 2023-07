Mort d'un troisième pompier canadien luttant contre les feux de forêt

Un pompier est mort au Canada en luttant contre les mégafeux de forêt qui ravagent le pays, a annoncé samedi le premier ministre de la Colombie-Britannique.

Il s’agit du quatrième décès d’une personne luttant contre les feux durant cette saison dévastatrice des incendies.

Plus tôt ce mois-ci, un pilote d’hélicoptère est mort dans l’écrasement de son appareil en Alberta, dans l’Ouest canadien, en luttant contre les incendies qui ravagent le pays, après la mort de deux autres pompiers dans deux opérations distinctes.

«Je suis dévasté d’apprendre que nous avons perdu un autre pompier», a déclaré le premier ministre David Eby, dans un communiqué, déplorant une «terrible nouvelle» et une saison des feux de forêt «profondément horrible».

«Cette nouvelle tragique nous rappelle une fois de plus les sacrifices extraordinaires qu’ils (les pompiers, NDLR) font pour assurer notre sécurité», a-t-il ajouté.

La victime était un pompier contractuel qui intervenait sur l’incendie de forêt de Donnie Creek, près de Fort St John, dans le nord-est de la province.

La Colombie-Britannique recense actuellement 368 feux actifs.

Au total, plus de 990 incendies ravagent le Canada, dont 613 jugés hors de contrôle.

Plus de 12 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu.

Le Canada, qui à cause de sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l’intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.