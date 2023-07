Nos chansons de l’été

Il fait beau, il fait chaud et nos oreilles en redemandent. Voici dix chansons de nos artistes d’ici qui nous ont fait vibrer depuis le début de l’été.

Ensemble, Aliocha Schneider

Photo William Arcand fournie par De la Létourneau communications

(RGM) – Sur cette très belle ballade, qui se retrouvera sur son nouvel album en septembre, Aliocha s’interroge sur l’amour à distance. On peut se demander si ce titre concerne directement Charlotte Cardin, la petite amie d’Aliocha qui est toujours sur la route en tournée.

Isumagijunnaitaungituq (The Unforgiven), Elisapie

Photo de Leeor Wild fournie par Bonsound

(CB) – Une claque sur la gueule. Sortie de nulle part, cette reprise en inuktitut de la célèbre ballade de Metallica, par Elisapie, est une réussite sur toute la ligne. Avec une rare sensibilité, elle transporte la chanson ailleurs sans la dénaturer.

Aire de plastique, Bon enfant

Photo fournie par Camille Gladu-Drouin

(SEN) – Le groupe qualifie cette chanson de « cadeau que l’on fait à soi-même, un instant “étrange et magnifique” que l’on embrasse, un hymne à la vie et à la maison ». Le rythme, la voix et les paroles légères nous donnent certainement envie de danser « debout au milieu du salon, transporté par la musique ».

Mon amour, Grand Eugène

(RGM) – C’est en juin que Grand Eugène a lancé son tout premier album, qui comprend l’agréable Mon amour. Carburant à la dream pop, ou « pop rêveuse », le groupe, né entre Vancouver et Montréal, plaira assurément aux amateurs de Men I Trust.

Deux oiseaux, Antoine Corriveau

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

(CB) – « Comme deux pertes de temps, qui partent au vent. » De sa voix toujours aussi joliment ténébreuse, Antoine Corriveau rapplique, trois ans après l’acclamé Pissenlit, en déployant la même aisance avec les mots et le même soin à ses mélodies pop-rock.

Cinéma Paradiso, Marco Ema

Photo fournie par Marc-André Dupaul

(SEN) – Des cordes, des cuivres, une voix singulière et émouvante, des sonoristes et une atmosphère très cinématographiques : ce second extrait du 2e album à venir de Marco Ema nous transporte dans une autre époque truffée de souvenirs. Un bel hommage au film du même nom et au compositeur Ennio Morricone.

Autobahn, Le Couleur

(RGM) – Le trio montréalais a lancé le deuxième extrait de son album Comme dans un penthouse, qui sera disponible le 22 septembre. « Dans le sulfureux et dans le chic », Le Couleur accro-che avec cette chanson aux accents dance et disco.

Stay Right Here, Allison Russell

Photo d'archives, Cédric Bélanger

(CB) – La Montréalaise Allison Russell fait de l’œil aux pistes de danse avec cette glorieuse chanson inspirée de la disco des années 1970. La parution de son 2e album, The Returner, sera indéniablement un des moments forts de la rentrée automnale des mélomanes.

Un Deux Trois, Munya

Photo fournie par Josh Aldecoa

(RGM) – Cette artiste originaire du Saguenay, encore assez méconnue ici, cartonne aux États-Unis depuis quelques années. La rythmée Un Deux Trois se veut un hommage à Daft Punk et Giorgio Moroder. Une seule écoute vous convaincra.

Comme un saule, Ghostly Kisses

Photo Cédric Bélanger

(CB) – Les délicates mélodies de Ghostly Kisses ne sont pas de celles qu’on écoute en faisant la fête sur le bord de la piscine, mais cette première tentative en français de ce duo de Québec vaut le détour. Dans le créneau de la pop éthérée, il n’y a que peu d’équivalents chez nous.