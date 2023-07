Oppenheimer: la science se fout des quotas!

Je vous parlais de l’excellent film Oppenheimer, avant-hier.

On a beau condamner – avec raison – le créateur de la bombe atomique, dire qu’il était inconscient, naïf, que c’était évident que l’armée américaine allait le tasser une fois qu’il avait inventé son arme fatale, qu’il a causé la mort de centaines de milliers d’innocents et mis en danger la planète entière...

Reste que d’un point de vue strictement scientifique, strictement technologique, ce qu’Oppenheimer a accompli était hallucinant.

UNE ÉQUIPE DE «TOP GUNS»

Comment J. R. Oppenheimer a réussi cet exploit?

Il s’est entouré des meilleurs scientifiques de son temps.

Il est allé chercher les physiciens les plus brillants de leur époque.

Il n’a pas coché les cases d’un formulaire gouvernemental.

Il n’a pas respecté des quotas.

Il ne s’est pas assuré que les membres de son équipe répondaient à des critères imposés par des fonctionnaires fédéraux qui ne connaissaient foutrement rien à la science.

Il ne voulait pas gagner un concours de popularité dans certains milieux.

Il ne voulait pas montrer qu’il était «ouvert» et «cool».

Il a choisi les plus gros cerveaux disponibles. La crème de la crème.

C’est ça, la science.

La science n’est pas démocratique.

Elle est élitiste – que dis-je ? – aristocratique.

C’est en prenant les meilleurs qu’on avance.

Pas les plus gentils. Pas les plus progressistes. Pas ceux qui «ont fait des progrès». Pas ceux qui font partie de «groupes minorisés» et «traditionnellement discriminés».

Les meilleurs.

L’équipe d’Oppenheimer était surtout constituée de juifs et d’Allemands.

Pourquoi?

Tout simplement parce que les meilleurs physiciens de l’époque étaient – pour des raisons culturelles et historiques – juifs et/ou allemands.

Oppenheimer ne les a pas choisis PARCE QU’ILS ÉTAIENT juifs ou Allemands. Il se foutait de leur religion ou de leur nationalité! Ça lui passait 10 000 pieds par-dessus la tête!

Il les a choisis parce qu’ils étaient des «Top Guns», pour reprendre la formule de Pierre Fitzgibbon.

Vous me voyez venir?

RIEN À VOIR AVEC LA SCIENCE

Il y a quelques mois, le National Post a sorti une histoire ahurissante sur un chercheur de l’Université McGill.

L’homme était un spécialiste des lasers. Une sommité mondiale, le Oppenheimer des lasers.

Il voulait développer une nouvelle sorte de lasers, mais n’arrivait pas à faire subventionner son projet de recherches.

Pourquoi? Son équipe de chercheurs n’était pas assez diversifiée.

Pas assez de Noirs, de musulmans ou de bisexuels non binaires.

À deux reprises, il a déposé son projet aux organismes subventionnaires, et à deux reprises, il s’est fait dire non.

Pour les mêmes raisons stupides, qui n’ont rien à voir avec la science.

Question quiz de la semaine: mettons que vous avez le cancer. Allez-vous refuser de suivre un traitement de chimio sous prétexte que ce traitement a été créé par un homme blanc hétérosexuel?

Poser la question, c’est y répondre.

Les hommes et les femmes en position de pouvoir qui, en toute connaissance de cause, imposent des critères débiles aux chercheurs de pointe devraient avoir honte.

Ça prend des «Top Guns» à la tête des facultés de sciences des universités et au sein des équipes de recherche.

La couleur de leur peau, leur religion, leur orientation sexuelle, leur genre de même que leur origine ethnique et/ou sociale ne devraient jamais peser dans la balance.

Un scientifique ne devrait jamais être mis de côté à cause de ces critères.

Ni nommé grâce à eux.

JUSTIN CHANGE DE COSTUME!

Ainsi, Justin Trudeau a procédé à un gros remaniement ministériel. Il a remplacé 30 de ses 38 ministres!

Cela dit... Qui demeure premier ministre? Qui va imposer ses vues? Qui va dire oui ou non? Qui va continuer de nous infliger son idéologie? Justin!

Finalement, un remaniement ministériel, c’est comme un gars marié depuis 20 ans qui se déguise en électricien pour ajouter un peu de piment à sa vie sexuelle.

«Bonjour, madame, je suis l’électricien, je viens vérifier vos ampères.

– Ben non, voyons, t’es pas Johnny l’électricien, c’est toé, Maurice!»

PAS PRENDRE UN VERRE DE VIN, MON MINOU

On a découvert cette semaine que les auteurs d’une «étude» supposément sérieuse qui affirmait que l’abstinence, en matière de consommation d’alcool, a bien meilleur goût sont membres d’un groupe de pression qui prône... l’abstinence!

Bonjour l’objectivité!

C’est comme si on demandait à un militant végan de diriger une étude sur les impacts de la viande rouge sur la santé...

Tiens, je vais commander une étude, moi aussi. Je vais demander à Éric Lapointe, à Christian Bégin («Un p’tit verre de vino!») et à Gérard Depardieu de rédiger un rapport «sérieux» sur les bienfaits de l’alcool!

Je me demande ce qu’ils vont dire...

LA GRANDE NOIRCEUR

Selon un sondage de la très sérieuse maison de sondage française Ifop (Institut français d’opinion publique), 19% des Français âgés de 18 à 24 ans croient que les pyramides ont été construites par des extra-terrestres et 16% croient que la Terre est plate.

Et on pense que seuls les Américains sont bizarres...

«Nous assistons à un retour de l’obscurantisme», disait l’astronome Carl Sagan à la fin de sa vie. C’était en 1996.

Vingt-sept ans plus tard, on y est.

Les religions, les complots et les superstitions sont en hausse.

Ça augure bien pour l’avenir...