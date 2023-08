Paris: notre guide pour découvrir le très branché quartier du Marais

Chaque arrondissement parisien a sa personnalité, son ambiance et ses bonnes adresses. Le Marais, quartier vivant et branché, est garni de chics boutiques, de musées fascinants et de nombreux cafés et restaurants alléchants. Voici nos bonnes adresses.

1) Flâner à la place des Vosges

Courtoisie Le Pavillon de la Reine Resort & Spa / Franck Prignet

Il fait toujours bon flâner dans l’emblématique place des Vosges, construite au 17e siècle sous Henri IV entre 1605 et 1612. Il s’agit de la plus ancienne place de Paris. L’intention du roi était de stimuler le commerce de la France, en particulier la fabrication de soie et de lin, afin de rivaliser avec les artisans de Milan. Les immeubles qui entourent le parc devaient servir d’ateliers aux artisans et leurs arcades au rez-de-chaussée, de boutiques pour vendre leurs créations. Alors qu'il est assassiné en 1610, c’est le fils du roi, Louis XIII, qui verra l’inauguration de la place royale en 1612. Encore aujourd’hui, c’est l’architecture de départ qui signe l’indéniable charme de l’endroit.

2) Le pavillon de la Reine

Courtoisie

Autour de la place des Vosges se situe Le Pavillon de la Reine Hotel & Spa – membre du réseau Small Luxury Hotels –, qui doit son nom à Anne d’Autriche, reine de France, la mère de Louis XIII. En traversant le petit passage menant à son entrée, nous arrivons dans un jardin intime, d’une tranquillité agréablement surprenante. C’est la terrasse de l’hôtel. Ce havre de paix est l’idée de l’hôtelière Josette Chevalier, qui fait l’acquisition de l’endroit en 1985. Aujourd’hui, elle est également copropriétaire du Pavillon des Lettres, de l’Hôtel du Petit Moulin et du Pavillon Faubourg Saint-Germain avec ses fils, Éric et Jérôme.

Dans leurs établissements, ils mettent la culture et l’esprit de famille de l’avant en misant sur des propriétés de quelques dizaines de chambres seulement, et sur un décor soigné et chaleureux, où l’on a envie de prendre tout son temps. À cela s’ajoutent un spa et un restaurant étoilé Michelin, Anne, dont la salle à manger est située dans la magnifique bibliothèque de l’hôtel.

Courtoisie

3) Des musées au carré

Unsplash / Fy Chang

Il n’y a pas à dire, le Marais ne manque pas de musées. Dans un seul quartier, on peut notamment illuminer ses yeux à la Maison de la photographie, qui présente des œuvres de photographes de renommée internationale comme celles d’artistes émergents.

Au musée des Arts et Métiers, on découvre l’histoire des techniques novatrices depuis le 16e siècle dans plusieurs domaines, comme ceux des instruments scientifiques, des communications et des transports.

Ou alors, on célèbre l’auteur des Misérables à la maison de Victor Hugo, à même la place des Vosges, où il a habité de 1832 à 1848, une époque marquante dans sa carrière.

4) Les délices de la communauté juive

Catherine Lefebvre

En tant que centre de la communauté juive de Paris, le Marais regorge également de très bonnes adresses culinaires, comme l’incontournable As du fallafel. Fort de sa popularité, les gens font la file pour mettre la main sur leur succulent sandwich garni de falafels maison, de légumes frais, d’aubergines frites, d’humus et de sauce au tahini. C’est divin!

Il en va de même au Café Babka Zana. Le babka est un pain sucré originaire des communautés juives d’Europe de l’Est au début du 19e siècle. Mi-pain, mi-gâteau, sa pâte est tartinée d'une variété de garnitures sucrées, comme la cannelle, le chocolat et les fruits. La pâte est ensuite tressée et recouverte d'un sirop de sucre. Au Café Babka Zana, les saveurs sont multiples et franchement alléchantes. Pensez pistaches et framboises, halva et citron ou encore fraise et verveine.

Catherine Lefebvre

5) Destination shopping

Le Marais est généreusement garni de jolies boutiques de vêtements, de galeries d’art et de librairies. Les adeptes de porcelaine anglaise seront ravis par Le Fiacre, installé dans le quartier depuis plus de 30 ans.

Du côté vestimentaire, la boutique LECLAIREUR mérite une mention spéciale. À la façon d’une galerie d’art, elle allie la technologie, l’art et le design, si bien que les collections se masquent et se révèlent derrière des murs mobiles. On est loin du centre commercial, disons!

Et à la librairie L’Inaperçu, Christine Ye propose des titres consacrés à la photo, aux livres d’arts et à la cuisine inventive, afin de souligner l’implication et le rayonnement culturel de la communauté chinoise dans le quartier. Régulièrement, elle invite aussi des conservateurs littéraires pour présenter des sélections de livres rares sur ces thèmes.

6) La vie, la nuit

Unsplash / Big Dodzy

La vie nocturne dans le Marais est à l’image du quartier: vibrante, dansante et toujours partante! Dans la mêlée, Little Red Door se trouve à la cinquième place de la liste des meilleurs bars au monde selon le palmarès 50Best. Les mixologues Alex Francis et Barney O'Kane conçoivent des créations singulières, misant sur les ingrédients de saison, leur version de la ferme au cocktail. Ce souci environnemental leur a d’ailleurs valu le prix du bar le plus durable (Ketel One Sustainable Bar) en 2022.

Le bar situé au sous-sol du restaurant Le Serpent à plume est aussi un endroit où faire la fête dans le marais. Le décor à lui seul inspire les invités à une soirée hors du commun.

Puis, les adeptes de bons vins s’amusent chez Divvino, à la fois caviste et bar à vins, où chaque bouteille est soigneusement sélectionnée par la nutritionniste et sommelière Marina Giuberti.