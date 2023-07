Plus de 20 000 curieux visitent le REM pour la première fois

Plus de 20 000 curieux ont pu compléter gratuitement le trajet de 18 minutes du Réseau express métropolitain (REM) reliant Brossard au centre-ville de Montréal pour la première fois samedi matin, deux jours avant l’ouverture officielle de ces cinq premières stations.

• À lire aussi: «Ça va changer la façon de voir les transports au Québec»: le REM, c’est parti!

• À lire aussi: La Montérégie mise sur le REM pour avoir plus de touristes

• À lire aussi: Nous avons testé le nouveau REM et voici ce que nous en avons pensé

« C’est un moment historique. Bienvenue au REM, nous sommes contents de vous voir ! », a indiqué tout sourire un gardien de sécurité en ouvrant les portes de la station Du quartier pour la première fois au public, samedi à 9h00.

Des fanions aux couleurs du nouveau réseau de transport étaient distribués à la dizaine de personnes présentes. Des passeports à estampiller à chacune des cinq stations inaugurées en grande pompe vendredi étaient également offerts, au bonheur des jeunes et des moins jeunes.

Thierry Laforce / Agence QMI

« On est excité et fébrile. J’avais les larmes aux yeux », s’est notamment exclamé Kevin Dalpé, qui a acheté un condo au Dix30 en raison de sa proximité avec le REM, en attendant le premier train de la journée.

Annoncé en 2016 pour une ouverture en 2020, puis reporté jusqu’en 2023, le REM est le plus grand projet de transport collectif depuis le métro de Montréal.

Trajet impressionnant

Une fois dans le train, les passagers se massaient à la tête du wagon afin d’apprécier la vue du pont Champlain sur le fleuve et Montréal et d’immortaliser ce moment.

« J’ai trouvé ça le fun ! Ce sont vraiment de belles vues », a commenté Steffi Wagner à la sortie du train, à la gare Centrale à Montréal. La résidente de Sainte-Martine, sur la Rive-Sud de Montréal, tenait à faire la visite même si elle ne compte pas utiliser le nouveau mode de transport sur une base régulière.

Thierry Laforce / Agence QMI

Ces portes ouvertes ont toutefois été victimes de leur succès, puisque le réseau était à capacité maximale en début d'après-midi.

« On ne peut plus accueillir de nouveaux passagers. On priorise les gens qui veulent revenir à la maison. C’est énorme comme engouement », a expliqué le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix.

En temps normal, le REM devrait accueillir 30 000 passagers quotidiennement. Samedi matin, plus de 20 000 personnes avaient déjà foulé les portes des nouvelles stations.

Thierry Laforce / Agence QMI

En avant-midi, Luisa Simonetti a pu faire le trajet entre la gare Centrale et Brossard avec sa petite-fille Amaléa Kassam « pour une journée spéciale grand-maman ».

« Je suis très très contente qu’on pense au futur. Ça va réduire le trafic. [...] Dans 10 ans, elle va se rappeler de cette journée », mentionne Mme Simonetti.

Tout au long du trajet vers la Rive-Sud, la petite de 10 ans a eu le nez collé à la fenêtre, éblouie.

Le REM est ouvert au public gratuitement dans le cadre de journées portes ouvertes samedi et dimanche de 9h00 à 19h00.

Ouverture officielle

La mise en service officielle de ce métro léger se fera lundi matin, dès 5h30.

Thierry Laforce / Agence QMI

Ayman Kamal, qui habite à quelques pas de la station Du quartier, à Brossard, épargnera 40 minutes quotidiennement puisqu’il pourra prendre le REM pour se rendre au travail à Montréal.

« C’est un moment tant attendu. Avant je prenais le bus d’ici jusqu’au terminus Panama, à Longueuil, puis un autre jusqu’à Montréal », a-t-il expliqué.

Samedi, il tenait à faire une visite des installations avec sa fille Nadine. Il s’agit du premier trajet en train pour la petite de six ans.

« Je veux qu’elle apprenne l’importance des projets comme celui-ci et du transport en commun », a précisé M. Kamal.

Le segment inauguré cette semaine est la première étape du projet, qui s’étendra à terme sur 67 km.

Le segment vers Deux-Montagnes devrait être inauguré en 2024, tandis que celui vers l’aéroport Montréal-Trudeau est prévu pour 2027.