Portrait de lecteur: les coups de cœur de Michel Rabagliati

En attendant de pouvoir lire Rose à l’île, le nouveau Paul qui devrait sortir sous peu, on peut lire tout ce que nous recommande l’auteur de bande dessinée Michel Rabagliati.

De tous les romans que vous avez lus, est-ce qu’il y en a un auquel vous ne pouvez vous empêcher de revenir régulièrement ?

L’attrape-cœurs de J.D. Salinger. Ce roman n’est pas seulement mon livre de chevet, mais c’est ce qui a allumé le goût de l’écriture en moi à la fin des années 1980. Il comporte tout ce que j’aime dans un roman : des lieux et des gens plausibles, un narrateur à la première personne, en questionnement, sensible, en marge de la société, observant la vie d’un œil aiguisé et n’épargnant personne. Je m’identifie presque totalement à Holden Caulfield et je confirme l’influence que Salinger a eue sur mon travail.

Photo fournie par les éditions Robert Lafont

Au cours de ces dernières années, quels romans ont été pour vous de gros, gros coups de cœur ?

Rosa Candida d’Audur Ava Olafsdottir. Un jeune homme quitte la maison où il vivait avec son père et son frère pour entamer une nouvelle vie dans une petite ville sur le continent et qui n’est pas nommée. Il emporte avec lui des boutures de roses à huit pétales que cultivait sa mère et aboutit dans un monastère où il s’occupera d’un jardin. Cette histoire semble assez dénuée de rebondissements et c’est un peu le cas, mais l’amour et la beauté qu’elle contient est absolument magnifique et nous fait un bien fou, surtout par le lien que le jeune Arnljotur entretient au téléphone avec son père. Un bijou d’humanité, de sensibilité et de poésie.

Photo fournie par les éditions Zulma

Sable mouvant – Fragments de ma vie de Henning Mankell. J’ai un peu honte de dire que j’ai connu cet auteur par son ultime livre. Mankell nous informe dès le départ et sur un ton même assez léger qu’il mourra bientôt et que c’est la dernière fois qu’il écrit, ce qui est vrai. Il nous livre ici ses pensées et ses réflexions sur sa vie, son parcours, ses erreurs, les événements et les choses qui l’ont marqué, dégoûté ou ravi. La nature, les glaciers, la préhistoire, le futur, tout y passe en vrac dans une écriture charmante, posée et sereine. Ce livre poignant et inspirant est une grande leçon de vie. À lire avant de mourir.

Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette. Il y a longtemps que je n’avais reçu un tel coup de poing au ventre en lisant un livre québécois. Peut-être depuis Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges de Michel Tremblay. Il m’a semblé redécouvrir toute la beauté et la poésie de la langue des rues montréalaises une nouvelle fois. Ses descriptions du quartier Centre-Sud des années 70 sont d’un réalisme tridimensionnel étonnant, on y est ! Peut-être parce que je l’ai un peu fréquenté ce quartier dans ma jeunesse avec mes cousins de la fesse gauche. Malgré la misère humaine qui y est décrite, la laideur du paysage urbain, la cruauté de la vie et de la désespérance ambiante, Ouellette ne sombre pas et parvient (et c’est là la magie de la chose) à conserver un regard détaché et même amusé sur ce qui l’entoure et lui arrive et ça nous donne envie de pleurer et de rire à la fois. Un très grand petit livre.

Photo fournie par les édition La Mèche

Est-ce qu’il y a un autre livre dont vous tenez absolument à parler ?

Histoire visuelle de l’art typographique de Paul McNeil. Je sais que ça n’intéresse personne, mais moi j’adore la typographie ! Cela me vient de mon père qui était typographe et m’a transmis sa passion pour la lettre et la typographie soignée. Dans ce gros livre magnifiquement documenté, on fait la connaissance des principaux caractères et de leurs créateurs depuis Gutenberg jusqu’à aujourd’hui. Car oui, les milliards de caractères qui nous passent sous les yeux chaque jour dans les journaux, les romans ou sur nos tablettes ont été longuement élaborés et dessinés à la main par des artistes.

Photo fournie par les éditions Actes Sud

Sur une note plus légère, vous auriez un bon polar à nous recommander ?

La souris bleue de Kate Atkinson. Cette autrice écossaise me semble un brin sous-connue ici. Ses romans ne sont pas seulement d’excellents thrillers, mais de judicieuses observations sur les relations hommes-femmes. Ses enquêtes sont parsemées de réflexions très justes et drôles sur nos vies occidentales, nos travers et l’air du temps en général. Ses romans avec l’inspecteur Jackson Brodie sont d’après moi les meilleurs.

Photo fournie par les Éditions de Fallois

Du côté des bandes dessinées, quelle a été votre toute dernière belle découverte ?

Le grand vide de Léa Murawiec. J’ai découvert cette BD par hasard à ma bibliothèque locale. C’est le dessin qui m’a tout de suite frappé. Une ligne fraîche, nouvelle, élastique et virevoltante. En 2023, c’est très rare à découvrir. C’est l’histoire de Manel Naher, une jeune fille qui vit dans une cité où s’affichent à perte de vue des noms de personnes comme sur des enseignes publicitaires.

Car pour survivre dans cette ville, on doit être « connu » le plus possible, notre présence ne doit jamais être oubliée. Une réflexion sur la notoriété et nos besoins d’exister (ou pas) dans le regard des autres. Tout cela sans mentionner ni réseaux sociaux ni ordinateurs. Pour moi, un petit chef-d’œuvre à propos de notre temps présent détraqué.

Photo fournie par les Éditions 2024

Maintenant, quelles sont les bandes dessinées que vous avez lues, lues et relues ?

Mes relectures « maladives » se situent dans le rayon de la BD. C’est ce qui me réconforte le plus lorsque je suis un peu mélancolique ou simplement lorsque je n’ai plus rien à lire de nouveau. Donc tous les Tintin, les Spirou, les Achille Talon, Lucky Luke, Gaston Lagaffe et compagnie sont relus en boucle tous les dix ans environ. Mais en particulier, je suis accro à une petite série BD, Un privé à la cambrousse de Bruno Heitz, qui met en scène un détective de campagne très attachant qui se balade en mobylette et se fait souvent payer en jambon et en vin rouge. Un dessin assez rudimentaire, mais des histoires joliment ficelées.