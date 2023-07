Santiago de Cuba, cité rebelle

En 1967, Jean Ferrat chantait:

«À Santiago de Cuba, à Santiago de Cuba

Le carnaval nous entraîne, quatre nuits sans perdre haleine

L'orgue oriental se déchaîne et moi qui danse comme un troène

À Santiago de Cuba

Le rhum qui coule du tonnerre, la serviette en bandoulière

J'avais l'air de quoi ma mère

Moi, moi qui danse comme une soupière...»

Photo Jacques Lanctôt

C’est carnaval actuellement à Santiago de Cuba. Soixante-dix ans auparavant, en 1953, c’était aussi le carnaval, et le 26 juillet de cette même année, de jeunes révolutionnaires idéalistes, avec à leur tête un jeune avocat, Fidel Castro, profitant du climat de fête, attaquaient la deuxième forteresse militaire de l’île, la Moncada, située au centre de la ville. L’opération fut un échec, plusieurs moururent au combat, d’autres furent lâchement assassinés, mais un mouvement venait de naître, le Mouvement 26 juillet. On connaît la suite. Les attaquants faits prisonniers furent condamnés au pénitencier, puis quelques années plus tard exilés au Mexique. De là, les révolutionnaires purent se réorganiser et débarquer clandestinement dans la partie orientale de l’île, pour renverser, après maints combats, le dictateur Batista.

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

Santiago de Cuba a de nombreux charmes et la chaîne de montagnes qu’on peut apercevoir tout près, la Sierra Maestra, contribue très certainement à son pouvoir d’attraction. Son cimetière, Santa Ifigenia, au cœur de la ville, est moins grand et moins ancien que le cimetière Cristobal Colon, à La Havane, mais sans aucun doute plus impressionnant pour les personnalités politiques et culturelles qu’il abrite. Pour cette raison, il mérite d’être visité si jamais vous vous rendez dans la région.

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

Deux grands monuments vous interpellent dès que vous y entrez: le mausolée de José Marti, poète, intellectuel et révolutionnaire mort au combat dans la deuxième guerre de libération contre l’empire colonial espagnol, considéré comme l’apôtre du pays, et celui du dirigeant historique Fidel Castro, dont les cendres y furent déposées le 3 décembre 2016. Le monument funéraire de Fidel, modeste selon ses vœux, domine l’entrée du cimetière. Il s’agit d’une grosse pierre en granite – «faite pour durer des milliers d’années» – sculptée de forme irrégulière par Antonio Díaz Matos et provenant de la région de la Gran Piedra, dans la Sierra Maestra, où Fidel dirigea l’armée rebelle jusqu’à la victoire finale, le 31 décembre 1958.

Photo Jacques Lanctôt

D’autres personnalités y reposent en paix, dont Carlos Manuel de Céspedes, le père de la patrie, premier président de la République de Cuba en armes et à qui on doit la fin de l’esclavage. S'y trouvent également Mariana Grajales, considérée comme la mère de la patrie et aussi mère des deux Maceo, qui furent des dirigeants des guerres d’indépendance, ainsi que le légendaire chanteur Compay Secundo, de la formation Buena Vista Social Club. De même, l'endroit abrite d’immenses monuments aux combattants internationalistes morts au combat à l’extérieur du pays et aux combattants de l’armée rebelle.

Photo Jacques Lanctôt

De huit heures du matin à six heures du soir, toutes les demi-heures, tous les jours de la semaine, un changement de garde s’effectue, au pas militaire et au son d’une musique militaire. Hommes ou femmes, ce sont de jeunes recrues qui, dans le cas des hommes, effectuent leur service militaire obligatoire. Les visiteurs sont autorisés, bien sûr, à prendre des photos. D’ailleurs, les visites libres ont lieu pendant cet horaire, et vous trouverez sur place des guides qui vous renseigneront avec empressement sur le cimetière et ses principales caractéristiques.

Photo Jacques Lanctôt

La Vierge du cuivre

À moins de trente kilomètres de la capitale orientale, le sanctuaire dédié à la Virgen de la Caridad del Cobre (la Vierge de la charité du cuivre) mérite aussi qu’on le visite, pour peu qu’on s’intéresse aux us et coutumes des Cubains. À l’entrée du petit village El Cobre, ou quelques centaines de mètres plus loin, sur le porche de la basilique, vous trouverez de nombreux vendeurs de tournesols, fleur préférée de la Vierge, sainte patronne des catholiques cubains. D’autres vendeurs vous offriront de petits morceaux de cuivre, provenant de la mine voisine, aujourd’hui inactive. Dans la religion syncrétique afro-cubaine, la Virgen del cobre est représentée par Ochún, la déesse de l’amour et de l’argent, qui règne sur les eaux douces.

Photo Jacques Lanctôt

26 juillet, Journée de la Rébellion nationale

Cette année, c’est à Santiago de Cuba, face à l’ancienne caserne militaire de La Moncada, convertie en école au lendemain du triomphe de la révolution, qu’a eu lieu la célébration officielle de la Journée de la Rébellion nationale, en présence du président du pays, Miguel Diaz Canel, et de nombreux autres dirigeants, et devant un parterre d’une dizaine de milliers de personnes provenant de tous les secteurs de la société. La cérémonie, à fort contenu culturel – pendant tout l'événement, des photos et des vidéos étaient projetées sur les murs de l’ancienne caserne –, ponctuée de discours et de slogans en faveur de la révolution et de ses dirigeants, a débuté à l’aube, à la même heure que fut lancée l’attaque contre la caserne militaire. Pour l’occasion, les gens avaient été invités à revêtir une chemise ou un chandail de couleur rouge.

Pendant ce temps, le carnaval de Santiago de Cuba bat son plein.