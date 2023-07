Triplé italien à la Traversée internationale du lac Saint-Jean

ROBERVAL | Mamma mia! L’Italie a offert une véritable démonstration de force rarement vue dans l’histoire de la Traversée internationale du lac Saint-Jean en monopolisant le podium dans une course marquée par l’abandon de près de la moitié des nageurs.

On les savait dangereux, les Italiens. Mais grâce à un plan de match respecté à la lettre et un travail d’équipe efficace, ils ont largué la compétition au fil des kilomètres.

C’est Francesco Ghettini qui a été couronné après un effort de 6 h 47 min 16 s dans les eaux froides qui ont paralysé plusieurs des concurrents qui avaient pris le départ à Péribonka, en matinée.

Ghettini a été suivi de ses compatriotes Alessio Occhipinti, Matteo Furlan et même Marco Inglima, qui a pris le quatrième rang.

Les Québécois Philippe Lacasse et William Racine étaient toujours dans la course après l’arrivée du quatuor italien et devaient toucher la plaque d’arrivée de Roberval un peu plus tard en après-midi.

Lac impitoyable

Le caractère impitoyable du lac qui a fait sa renommée mondiale a une fois de plus frappé alors que neuf des 21 nageurs ont été contraints à l’abandon. Le grand favori de la journée, le double champion du monde en eau libre sur 25 km Axel Reymond, a été la première victime du lac Saint-Jean.

Le Français avait fait part de ses intentions d’être le premier à rallier Roberval, mais il n’avait pas prévu le faire par la route 169.

Pris de vomissement, crampes et maux de ventre, le Français a souffert le martyr durant ses quelque deux heures dans le lac. «J’avais mal partout, j’avais mal aux jambes, des crampes, j’avais en fait tout le corps qui se crispait et j’arrivais plus à nager», a expliqué le double champion du monde en eau libre sur 25 km, qui se promet de revenir au lac Saint-Jean.

«C’est sûr que je vais prendre ma revanche ici. Ce n’est pas parce que j’ai abandonné aujourd’hui que je sais que je ne peux pas y arriver. Je sais que je peux le faire.»

