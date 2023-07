Festival d'opéra de Québec: un Roméo fort convaincant

Œuvre phare de la 12e édition du Festival d’opéra de Québec, Roméo et Juliette est une production de haut niveau. On y retrouve des voix de qualité, de bons duos, de très belles scènes de groupe et le Chœur de l’Opéra de Québec, qui, comme toujours, fait de l’excellent travail.

À l’affiche, à nouveau, dimanche à 14h et mardi à 20h au Grand Théâtre de Québec, l’opéra de Charles Gounod est une œuvre majeure du répertoire opératique. Cette grande tragédie de Shakespeare, qui raconte l’amour impossible et tragique entre un homme et une femme de familles rivales, a été un succès au théâtre, à l’opéra et au cinéma.

Les moments de joie et de bonheur sont rares dans Roméo et Juliette. Il y en a, mais rapidement on plonge dans une pleine et énorme tragédie.

Même s’ils proviennent de familles qui se détestent, Roméo et Juliette se marient. Il y aura du sang et des morts.

Dès les premières notes de l’ouverture musicale du premier acte, on constate, par ses mouvements, dans la fosse d’orchestre, que le chef français Laurent Campellone est investi totalement. Le jeu de l’Orchestre symphonique de Québec est vif. Une belle entrée en matière.

Le chef, qui a dirigé avec intensité, profitera des quelques pauses entre les actes pour s’essuyer le visage avec une serviette.

Dans le rôle de Roméo, le ténor français Thomas Bettinger, qu’on a découvert l’été dernier dans Faust, est solide. Sa voix est puissante et l’on n’a pas de difficulté à l’entendre. Il propose aussi une belle sensibilité et de la dramaturgie à travers les notes émises.

Son duo avec Hélène Carpentier, avec une Juliette à la fenêtre de son appartement, est un des grands moments de cet opéra avec entracte totalisant 2h45.

On retrouve aussi, durant ce très bon deuxième acte, une belle scène avec le Chœur qui chante l’air Ô nuit! sous tes ailes obscures à partir des coulisses.

La soprano française Hélène Carpentier offre aussi une très bonne performance vocale dans le rôle de Juliette.

Lors du mariage, célébré au troisième acte, les voix de Thomas Bettinger, Hélène Carpentier, Patrick Bolleire et Rose Naggar-Tremblay (Gertrude) s’unissent avec puissance.

Belle découverte

Une des belles découvertes de cette production mise en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau est la mezzo-soprano québécoise Marie-Andrée Mathieu dans le rôle du jeune Stephano. Elle brille vocalement et elle a survolé les planches avec l’air Que fais-tu, blanche tourterelle?. Elle a été chaudement applaudie à la fin de la représentation et c’était totalement mérité.

Patrick Bolleire (frère Laurent), Christophe Gay (Mercurio), Loïc Félix (Tybalt) et Robert Huard (Duc de Vérone) méritent aussi de belles étoiles dans leurs cahiers.

On ne le dira jamais assez souvent, mais le Chœur de l’Opéra de Québec, dirigé par Robert Toupin, est vocalement de haut niveau. Les très belles scènes de groupe, le mettant en vedette, étaient excellentes.

Solide, l’OSQ propose de beaux moments de musicalité. Gounod offre de la belle musique et on l’apprécie pleinement lors des segments instrumentaux présents tout au long de cet opéra.

Côté mise en scène, Roméo et Juliette compte plusieurs scènes se déroulant dans une pénombre et avec du jeu sur les côtés de la scène. Ce qu’on ne voit pas toujours à l’opéra. Visuellement, on a droit à de beaux moments, dont les scènes d’ouverture et de fermeture. Quelques silences prolongés, entre les différents actes de la deuxième partie, ont un peu, toutefois, brisé le rythme.

Cette production du Festival d’opéra de Québec est une belle réussite. On y retrouve de belles voix, une belle musicalité, une histoire d’amour et un énorme drame avec une finale avec de la mortalité, comme dans tout bon opéra. Une belle production qui mérite une salle bien remplie. Ce qui n’était pas le cas, lors de la première, vendredi, avec plusieurs sièges libres au parterre.