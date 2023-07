Annie Blanchard: un spectacle n’attend pas l’autre

Annie Blanchard mène trois tournées de front dans les festivals, cet été. Loin de se plaindre de son horaire chargé, la chanteuse acadienne saisit chaque occasion de se produire sous les projecteurs.

L'auteure-compositrice-interprète de 45 ans tourne son propre spectacle, en plus de se produire avec Paul Daraîche pour la tournée Contre vents et marées et avec son ami Maxime Landry dans la production à grand déploiement Jolene and The Gambler, laquelle rend hommage à Dolly Parton et à Kenny Rogers.

Photo de Thonycool fournie par TVA

L’artiste découverte à Star Académie en 2005 – elle était de la finale des filles – ne peut pas être plus heureuse que quand elle est entourée d’amis et d’une gang engagée dans le plaisir sur scène, a-t-elle dit à l’Agence QMI.

En septembre, elle sera aussi du spectacle hommage à Julie Daraîche au Festival western de Saint-Tite et au Casino de Montréal, mois où Maxime Landry et elle lanceront leur album Le country de nos idoles, suite de l’opus country rock Jolene and The Gambler, dévoilé l’an dernier. Sur ce prochain album, plus Americana, ils chantent des succès de leurs artistes préférés du country, surtout en français et avec des clins d’œil aux versions originales en anglais, projet qui débouchera, en 2024, sur une tournée qui suivra celle de Jolene and The Gambler.

L’automne sera aussi sous le signe du spectacle pour Annie avec la suite de la tournée Jolene and The Gambler – qui compte déjà une centaine de représentations – ainsi que le spectacle hommage à la regrettée Nicole Martin, Nicole – les chansons d’une vie.

«C’est moins difficile que l’an passé où il fallait que j’apprenne tous ces spectacles-là, tandis que là je les fais, c’est comme un autre feeling. L’an dernier, je t’avoue que j’avais beaucoup de nouvelles affaires en même temps. Mais c’est un joyeux problème et je suis super reconnaissante d’avoir toutes ces occasions-là de monter sur scène», a-t-elle dit.

Son ami Maxime

Annie Blanchard et Maxime Landry sont vraiment de grands amis, comme l’étaient Dolly Parton et Kenny Rogers, qui est décédé en 2020. «C’est vrai que leur amitié ressemble beaucoup à notre amitié à Maxime et moi. La première fois que je me suis retrouvée sur une scène avec lui, c’était à l’invitation de Renée Martel, à Saint-Tite, en 2010. Renée m’avait dit: "Ça va marcher vous deux, je le sais!" Elle avait bien du flair! C’est comme si on a grandi ensemble, on a vécu les mêmes choses et on a la même façon de chanter. On a juste besoin de se regarder et tout va se placer, c’est facile de travailler ensemble. Les Beaucerons et les Acadiens se ressemblent, on a les mêmes racines! Avec Jolene and The Gambler, notre amitié a grandi encore.»

Les deux complices de scène ont de plus le même côté entrepreneurial et indépendant, rappelle celle qui coproduit ses albums et ses spectacles depuis plusieurs années.

À La belle tournée lundi à TVA

Photo de Thonycool fournie par TVA

Annie Blanchard se reconnaît dans la Beauce, qui lui rappelle son Acadie natale. C’est pour ça qu’on l’a invitée à prendre part à l’épisode de La belle tournée consacré à Chaudière-Appalaches, ce lundi à 21h, à TVA. Annie discute sur le plateau de Guy Jodoin, installé à la Ferme brassicole Frampton Brasse aux côtés de la nouvelle coach de La Voix France D’Amour, du comédien et chanteur Frédérick De Grandpré et de la collaboratrice de Sucré salé Marthe Laverdière. Quant au comédien et chanteur Hubert Proulx, il est du segment Carte postale de l’émission au cours duquel Annie chante notamment la pièce Si j’étais un homme, de Diane Tell.