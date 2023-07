«Barbie» toujours au sommet du box-office nord-américain

Le très rose «Barbie» poursuit sa suprématie dans les cinémas nord-américains pour son second week-end, surclassant son jumeau marketing, le biopic nucléaire «Oppenheimer», selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

• À lire aussi: Après le succès de Barbie, Mattel prépare un film sur le jeu de cartes UNO

• À lire aussi: Encore un coup de marketing impressionnant: Barbie sort d’un écran géant à Dubaï

• À lire aussi: Coups et cris: un conflit éclate lors d’une représentation de Barbie au cinéma

Avec Margot Robbie et Ryan Gosling, «Barbie» accumule 93 millions de dollars de recettes ce week-end, portant le total depuis sa sortie à 351 millions au Canada et aux États-Unis.

Avec quelque 423 millions de recettes à l'international, les revenus du film de Greta Gerwig sur la poupée totalisent à ce stade 774 millions de dollars dans le monde.

Cet immense succès commercial, en plus de celui d'«Oppenheimer», apporte de l'air frais aux cinémas américains, durement touchés par la COVID-19 et la bascule du public vers les services de diffusion en continu.

Portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique, le film de Christopher Nolan réalise lui 46 millions de dollars de recettes, avec un total depuis sa sortie à 400 millions de dollars dans le monde.

Avec Cillian Murphy dans le rôle-titre, le long-métrage (trois heures) retrace la course vers l'arme nucléaire que fut le projet Manhattan et, après la guerre, la seconde vie de Robert Oppenheimer, accusé à Washington de complaisance avec les Soviétiques.

La comédie à la poupée et le drame historique sur les tourments du scientifique furent réunis dans un même phénomène «Barbenheimer», à l'origine de «mêmes» et autres détournements à l'infini sur les réseaux sociaux, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Derrière ce tourbillon se glisse «Le manoir hanté», film de Disney racontant l'aventure menée par une mère et son fils pour retrouver ce qui hante leur nouvelle propriété installée dans le sud des États-Unis.

Le film accumule 24,2 millions de dollars de recettes pour ses premiers jours dans les salles obscures.

En quatrième position, «Sound of Freedom», le film encensé par les milieux conservateurs américains sur le trafic d'enfants, engrange encore 12,4 millions en recettes pour sa 4e semaine, pour un total de 148,9 millions de dollars.

Ce chiffre dépasse même celui du dernier «Mission: Impossible» de Tom Cruise, qui boucle ce classement avec 10,7 millions de dollars et 139,2 millions en trois semaines.

Voici le reste du top 10:

6 - «La Main» (10 millions de dollars)

7 - «Indiana Jones et le cadran de la destinée» (4 millions)

8 - «Elémentaire» (3,4 millions de dollars)

9 - «Insidious: The Red Door» (3,2 millions)

10- «Spider-Man: Across the Spider-Verse» (1,4 million de dollars)