Ce botteur montréalais est-il le meilleur de l’histoire de la LCF?

Le vétéran René Paredes n’est pas le plus célèbre des Québécois ayant évolué dans la Ligue canadienne de football. Le botteur des Stampeders de Calgary soulignait pourtant sa longévité, dimanche, en disputant son 200e match de saison régulière en carrière, devant sa famille et ses amis à Montréal.

Né au Venezuela, Paredes a grandi à Pierrefonds, fréquentant par ailleurs l’Université Concordia, de 2007 à 2010, après un séjour en Floride durant son adolescence.

Avant d’atteindre le plateau des 200 matchs, le botteur de 38 ans a réalisé un exploit encore plus impressionnant, la semaine dernière, en dépassant le cap des 2000 points en carrière dans la LCF. On parle notamment de plus de 500 placements réussis.

Paredes, qui figure au 10e rang dans l’histoire de la LCF pour le nombre de points marqués (2001 avant la rencontre de dimanche), reste néanmoins loin derrière le légendaire botteur Lui Passaglia à ce chapitre. Ce dernier est le meneur incontesté avec ses 3991 points, résultat de ses 25 saisons passées dans l’uniforme des Lions de la Colombie-Britannique, de 1976 à 2000.

Impressionnant taux d’efficacité

Là où Paredes devance toutefois Passaglia de même que tous les autres botteurs de l’histoire de la LCF, c’est au niveau de son efficacité. Avec un taux de réussite de 87,5% sur ses placements, le Québécois est au sommet. Aucun autre botteur ayant tenté plus de 300 placements dans la LCF en carrière n’a obtenu un aussi bon ratio. À titre comparatif, Passaglia avait un piètre taux d’efficacité de 72,7%.

Lewis Ward, actuel botteur du Rouge et Noir d’Ottawa, est le seul qui se compare avantageusement à Paredes, avec 190 placements en 213 tentatives pour entamer sa carrière (89,2%). David Côté, des Alouettes, tourne pour sa part autour des 85%, ce qui demeure excellent.

Statistiques à l’appui, le Québécois d’origine vénézuélienne fait partie des meilleurs botteurs de l’histoire de la LCF. Et dire que l’homme a toujours préféré le soccer au football...

Al Charest/Calgary Sun/QMI Agency

Du terrain à la caserne

Durant sa prolifique carrière, Paredes a notamment remporté la Coupe Grey à deux reprises avec les Stampeders, soit en 2014 et en 2018. Lors de la deuxième conquête, Paredes avait réussi ses deux bottés de trois points, devenant du même coup le meneur dans l’histoire de la Coupe Grey avec 11 placements réussis en autant de tentatives dans le cadre de la grande finale du football canadien.

Photo Carmine Marinelli / Agence QMI

Paredes, qui a deux jeunes garçons, pourrait en être à ses derniers milles dans la LCF. D’ailleurs, il n’était pas certain de jouer cette saison, ayant parallèlement entamé un emploi à Calgary comme homme à tout faire dans une caserne de pompiers. Ses patrons l’ont finalement accommodé pour qu’il puisse continuer d’éteindre des feux, à coup de placements, sur le terrain de football. Reste à voir jusqu’à quand une telle entente pourra lui permettre d’améliorer ses records. Soit dit en passant, Passaglia avait joué jusqu’à... 46 ans.

Le meilleur taux d’efficacité sur les placements (minimum de 300 tentatives)

1 – René Paredes - 87,5%

2 – Sean Whyte - 87,3%

3 – Justin Medlock - 86,5%

4 – Sandro DeAngelis - 81,9%

5 – Paul McCallum - 80,4%

Le plus de placements réussis dans l’histoire de la LCF (efficacité):

1 - Lui Passaglia – 875 (72,7%)

2 - Paul McCallum – 722 (80,4%)

3 - Mark McLoughlin – 673 (73,8%)

4 - Paul Osbaldiston – 669 (72,2%)

5 – Troy Westwood – 617 (72,2%)

6 – Dave Ridgway – 574 (78%)

7 – Sean Fleming – 553 (73,3%)

8 – René Paredes – 510 (87,5%)