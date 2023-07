Est-ce que le bonheur serait devenu une nécessité?

En avril 2020 quand nos vies ont été chamboulées par la COVID 19, j’étais à deux mois de prendre ma retraite. Mon mari ayant déjà pris la sienne, il m’a suggéré d’en profiter pour le rejoindre tout de suite. Ce que j’ai fait. Privés de nos enfants et petits-enfants, j’ai admiré avec quelle facilité il recevait le « Ça va ben aller » quotidien du premier ministre du Québec.

Personnellement ça me donnait des boutons chaque fois que je l’entendais, et je ne vous cacherai pas que ça a même créé quelques frictions avec mon mari qui trouvait que je manquais de souplesse face à l’adversité. Ce qui ne l’a pas empêché de mourir d’un cancer l’an passé. Une perte qui n’a pas du tout amélioré mon état.

Heureusement que j’ai été bien entourée par ma famille pour traverser ce deuil de mon vieux compagnon de route. Avant de continuer, il faut que je vous dise que nous avons souvent été éprouvés le long de notre parcours et que c’est grâce à son positivisme à lui que nous avions toujours réussi à passer au travers. À partir du moment où je me suis retrouvée seule pour lutter, la longue liste de mes malheurs m’est vraiment rebondie dans la face.

Pourquoi est-ce qu’on demande au monde de toujours voir le verre à moitié plein quand, pour certains comme moi, il a presque toujours été à moitié vide ? Pourquoi je serais obligée de « faire comme si tout allait comme sur des roulettes » quand je trouve que ça roule plutôt carré ?

Ma fille qui n’en peut plus d’avoir à me remonter le moral m’a dit l’autre jour que si je ne faisais pas un effort pour être de meilleure humeur quand elle vient me voir, elle allait espacer ses visites. Il ne manquerait plus rien que ça ! Pourquoi je serais obligée d’être bien quand je me sens mal, voulez-vous bien me le dire ?

Femme en souffrance

Je suis d’accord avec vous que la positivité obligatoire que certains ont érigée en credo, pendant la pandémie, avait de quoi en rebuter plusieurs. Particulièrement ceux qui souffrent et qui manquent d’espace pour déverser leur trop-plein. Il y a d’ailleurs une psychologue américaine qui a publié un livre sur le sujet. Traduit en français et publié aux Éditions de l’Homme ça s’appelle : Positivité toxique - Se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux.

Sans renier votre droit à exprimer votre peine, il y aurait peut-être lieu de prendre certaines dispositions pour déverser votre trop-plein sur quelqu’un d’autre que votre fille. Auprès d’un(e) thérapeute par exemple ? Entreprendre une démarche en suivi de deuil quand on a perdu un proche signifiant est souvent nécessaire. Ça vous permettrait d’apprendre à vivre autrement qu’avant. Non pas pour être obligatoirement heureuse, mais au moins pour savoir comment cheminer avec vos proches dans un état plus serein, pour apaiser tout le monde.