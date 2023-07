Festival en Chanson de Petite-Vallée: vivre chaque spectacle comme si c’était le dernier

Les spectacles de Florent Vollant se font très rares depuis son AVC en avril 2021, et ça le public du Festival en Chanson de Petite-Vallée le sait très bien. C’est donc un Théâtre de la Vielle Forge plein à craquer qui l’attendait dimanche après-midi.

C’est porté par son fils et complice musical, Mathieu McKenzie, que celui que plusieurs ont connu avec le duo Kashtin a fait son entrée sur scène. «Florent est fatigué, il a beaucoup ralenti, donc on profite de chaque spectacle comme si c’était le dernier pour le garder le plus longtemps possible» avait raconté celui qui est aussi chanteur de Maten, lors d’une entrevue avec la radio locale, quelques heures avant le début de la représentation.

Bien entouré, le duo originaire de Maliotenam avait cinq autres complices sur scène. Tous assis sur une chaise, instrument à la main, l’atmosphère scénique donnait des airs de party de famille, particulièrement durant «Nukum», l’hommage à ceux qui nous ont précédé et «Mishta Meshkenu», un hommage à la route 138, la plus longue route du Canada.

Crédit photo: Alexandre Cotton

«J’ai mon fils avec moi et des fois, il dit des affaires qu’il ne devrait pas dire», a rétorqué un Florent taquin a son fils, qui a raconté au public à quel point c’était un honneur pour lui d’être ici avec son paternel.

Dès le début de la prestation, celui qui est le premier artiste passeur du Festival était visiblement très heureux d’être ici. Il a rapidement conquis le public avec «Tshin Innu» une ballade country aux accents hawaïens qui a fait chanter la foule en cœur qui ne demandais que ça.

«Vous avez chanté, mais rien compris», a-t-il dit sur un ton taquin. Même si ses origines sont plutôt éloignées de la péninsule gaspésienne, on sentait que plusieurs festivaliers était prêts à l’adopter, pour qu’il chante pendant encore longtemps.

L’énergie a pris un autre niveau en fin de spectacle, avec un petit train de spectateurs que Mathieu McKenzie conduisait à l’aide de son tambour traditionnel. Tous avaient un sourire au visage, qui est resté jusqu’à la dernière note.