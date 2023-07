La belle vie en Italie : George Clooney et sa luxueuse villa au lac de Côme

Comme chaque année, le célèbre acteur américain George Clooney vient de quitter son somptueux appartement new-yorkais avec ses proches pour se rendre à sa luxueuse villa au lac de Côme dans les alpes italiennes, sa destination favorite pour profiter de l’été et faire le plein d’énergie. L’endroit est si éblouissant qu’on pourrait facilement dire qu’il est digne des plus beaux tableaux princiers.

Les grands lacs alpins sont synonymes de magnificence et d’élégance. Ponctués de somptueux palais et de jardins sublimes, ces magnifiques lacs aux couleurs turquoise entourés de montagnes saisissantes offrent des paysages à couper le souffle.

Rien d’étonnant à ce que George Clooney ait succombé au charme de la région des Grands Lacs italiens et qu’il s’est acheté une villa privée au lac de Côme pour y passer ses vacances d’été avec sa femme, Amal Alamuddin, et leurs jumeaux.

Depuis, l’endroit est devenu son refuge estival. Très impliqué dans la région du nord de l’Italie, notamment pour la protection des rives du lac, il a même été nommé citoyen d’honneur.

Parmi les trois principaux lacs de cette région prisée par les touristes, on compte le lac Majeur, le lac de Garde et le lac de Côme, tous trois situés dans la région de la Lombardie au nord de l’Italie. On dit, sans prétention et en toute objectivité, que le lac de Côme, au pied des Alpes, est le plus joli des trois. D’ailleurs, ce dernier a été nommé comme l’un des 20 plus beaux lacs au monde, tandis que le lac de Garde est le plus grand des lacs d’Italie. Quant au lac Majeur, il est réputé pour ses îles.

Si la plupart des touristes sont impressionnés par la beauté des lieux qui ont été fréquentés depuis des décennies, voire même depuis l’époque romaine, par des aristocrates, le célèbre acteur ne fait pas exception à cette règle.

Le lac de Côme attire le jet-set hollywoodien durant l’été, apprécié pour ses somptueuses villas, ses magnifiques jardins et les belles boutiques de vêtements griffés que l’on y retrouve.

Photo tirée de www.vogue.com

Villa Oleandra

C’est pendant qu’il était en vacances au lac de Côme que l’acteur primé aux Oscar est tombé en panne avec sa moto devant la résidence, nommée Oleandra, nichée à Laglio, blottie sur le rivage du lac de Côme. Le propriétaire de l’époque, John Heinz, le « roi du ketchup » lui aurait donné un coup de main. Instantanément George Clooney est tombé sous le charme de cet ancien palais construit au XVIIIe siècle et a amorcé les négociations pour acheter cette villa qu’il a obtenue pour environ 10 millions $ CA en 2002.

Depuis, il s’y rend chaque été. La villa compte 25 pièces, des terrains de tennis et une piscine extérieure.

Sa seule présence a suffi à relancer le tourisme à Côme, qui est désormais bondé en été.

Aux prises avec les paparazzis et les nombreux touristes curieux de sa présence, l’acteur a songé, en 2015, à vendre Oleandra alors évalué à 100 millions de dollars.

Le maire de Laglio s’en est mêlé en imposant une amende de 50 à 500 euros à quiconque s’approcherait de sa villa en bateau, afin de faire respecter la vie privée de l’acteur.

Pour plus d’intimité, George Clooney a également acheté la villa voisine, la Villa Margherita. Seul un jardin sépare les deux villas. Elle sert principalement à accueillir ses invités, dont Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Cindy Crawford ou encore Michael Douglas. Intéressé par la politique américaine, l’acteur qui a rencontré plusieurs présidents a récemment reçu dans sa villa Barack et Michelle Obama.

Photo tirée de lagodicomo.com

Diverses résidences

Originaire du Kentucky, George Clooney, qui a vécu de nombreuses années à Los Angeles en Californie, possède un important portefeuille immobilier. En plus de son luxueux condo à New York situé dans le Upper East Side de Manhattan qui lui a coûté 14,7 millions de dollars américains, et de ses villas au lac de Côme, l’acteur aujourd’hui âgé de 62 ans passe davantage de temps en Europe. Il a récemment fait l’acquisition d’un château en Provence, adjacent à un domaine viticole de 25 acres, à une heure de Saint-Tropez, au coût de 8,3 millions de dollars américains. Il a également acheté un manoir à Berkshire en Angleterre, évalué à 13 millions d’euros. Il a cependant vendu sa résidence de vacances au Mexique à Los Cobos.

Palais et jardins à découvrir

Photo tirée de lagodicomo.com

Si vous ne pouvez vous offrir le luxe de séjourner dans un hôtel palais pour vos prochaines vacances, ne boudez pas votre plaisir puisque plusieurs d’entre eux sont ouverts aux touristes, vous offrant le loisir de les visiter. Les somptueux jardins valent très certainement le détour.

Des tours de bateaux sont offerts afin d’admirer les somptueuses villas dont l’architecture évoque l’époque romaine. On en profite pour admirer les yachts des personnalités riches et célèbres, artistes, grands couturiers, top-modèles et stars du monde entier venus profiter de la dolce vita italienne.

À ne pas manquer

La villa Serbelloni, le joyau de Bellagio, en bordure du lac de Côme est un incontournable. Transformé en hôtel cinq étoiles, l’endroit rivalise avec les plus beaux châteaux d’Europe. Le livre d’or témoigne de toutes les personnalités qui y ont séjourné : Kennedy, Roosevelt, les reines d’Espagne et de Suède ainsi qu’une foule de stars. Arrêtez-vous le temps de prendre quelques clichés ou de siroter un apéro, vous pourrez ainsi, l’espace d’un instant, vivre un moment comme les vivent les personnes riches et célèbres.

Si vous avez envie de vous laisser envoûter par de magnifiques jardins, c’est à la villa Carlotta, également en bordure du lac de Côme, qu’il faut s’arrêter. C’est plus de 200 000 touristes qui la visitent chaque été.

On aime également photographier l’île Comacina, l’unique île du lac de Côme.

Pour rendre le rêve accessible

Photo tirée du Instagram @gentleman_does

Si les prestigieuses villas de vacances en bordure du lac sont offertes à des prix exorbitants – on doit souvent débourser plus de 10 000 $ CA par semaine –, il est tout de même possible de trouver un hébergement plus modeste à prix abordable. À titre d’exemple, la villa Ca Dei L’Era de Sott, trois étoiles avec vue sur le lac de Côme, est disponible cet été pour seulement 1350 $ CA pour un séjour d’une semaine. On doit toutefois ne pas attendre à la dernière minute pour réserver. À cela s’ajoute le vol, l’aéroport le plus près étant celui de Milan, à environ 1 h 30 de route de Côme.