Huit personnes prises au piège dans une mine d'or illégale, supposées mortes en Indonésie

Les autorités indonésiennes craignent que les huit personnes, prises au piège dans une mine d'or illégale en Indonésie, sur l'île de Java, soient mortes, a annoncé un responsable des secours dimanche, au cinquième jour de recherches infructueuses.

Les mines non autorisées, qui s'affranchissent des mesures de sécurité les plus élémentaires, sont courantes dans l'archipel d'Asie du Sud-Est riche en minéraux et les accidents sont fréquents.

Les mineurs creusaient à l'intérieur d'un puits de 60 mètres de profondeur dans le village de Pancurendang, dans la région centrale de Java, mardi soir, lorsque l'eau a subitement inondé la mine.

AFP

Les secours ont déployé des pompes à eau 24 heures sur 24 et travaillé en vain pour tenter d'évacuer l'eau de la mine, qui était encore inondée dimanche.

«Nous en sommes déjà au cinquième jour. Nous nous attendons aux pires nouvelles, la mort des victimes», a déclaré aux journalistes un responsable local de l'équipe de secours et recherches, Adah Sudarsa.

Sudarsa a précisé que les opérations de sauvetage allaient se poursuivre jusqu'à mardi dans l'espoir de retrouver les corps des victimes.

Les autorités avaient prévu de déployer des plongeurs pour retrouver les mineurs, mais le responsable des sauveteurs Priyo Prayudha Utama a déclaré auprès de l'AFP que «ce n'était pas possible» parce que le puits de la mine était trop étroit.

Vendredi, la police a accusé quatre personnes d'avoir opéré dans la mine sans permis.

Les suspects, dont un qui est resté en liberté, risquent jusqu'à cinq ans de prison et 100 milliards de roupies (soit près de 6 millions d'euros) en amendes.

En 2021, six personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une mine d'or illégale sur l'île de Sulawesi.

Au moins 16 personnes ont été tuées deux ans plus tôt lorsqu'une autre mine d'or illégale de l'île s'est effondrée et a enseveli les travailleurs.

En 2016, 11 mineurs sont décédés après qu'un glissement de terrain a englouti une mine d'or illégale dans la province de Jambi, à Sumatra.