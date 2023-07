Humana-Paredes et Wilkerson passent en finale à Montréal

Journée ensoleillée au parc Jean-Drapeau. Au grand plaisir des spectateurs présents, les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont atteint, dimanche, la grande finale du tournoi international de volleyball de plage qui se déroule à Montréal.

Humana-Paredes et Wilkerson ont eu le dessus sur les Chinoises Chen Xue et Xinyi Xia, lors d’une demi-finale disputée plus tôt dimanche, en trois manches de 21-19, 17-21 et 15-11. L’ultime match est prévu en début de soirée.

Chez les hommes, la finale de cette tranche de la série Élite 16 du «Beach Pro Tour» opposera, dès 17h, les Norvégiens Anders Mol et Christian Sorum aux Américains Miles Partain et Andy Benesh. Mol et Sorum ont été les grands champions aux derniers Jeux olympiques de Tokyo.