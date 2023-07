Les mauvaises habitudes se corrigent lentement un pas à la fois, selon le psychologue Luca Mazzucchelli et auteur de «La méthode 1%»

Combien sont ceux qui, chaque année, s’imposent des objectifs ou des résolutions pour les abandonner avant d’atteindre leur but ? Que ce soit d’aller au gym chaque semaine, d’arrêter de fumer, de réduire l’alcool ou encore de suivre un régime mieux équilibré, les exemples sont aussi nombreux que les échecs. Malgré de bonnes intentions, la majorité échoue. La raison ? Des changements trop drastiques font que l’on baisse les bras devant des efforts soutenus. Pour l’auteur Luca Mazzucchelli, psychologue, il faut plutôt changer une toute petite habitude à la fois pour parvenir à de grands résultats sur le long terme.

Inutile de vous attaquer à l’Everest du jour au lendemain, puisque les probabilités d’échecs sont assez évidentes. Comme dans tous les cas, où l’on doit changer un comportement ou des habitudes de vie, le défi est si grand que même une bonne dose de détermination et de motivation n’est pas suffisante.

Pour changer quelque chose d’important dans sa vie, comme changer ses habitudes de vie, on doit y aller très progressivement selon le psychologue.

Ce serait la seule façon d’y arriver sans échouer.

C’est ce qu’il appelle la méthode 1 %.

Dans son livre, d’abord écrit en italien et qui a été traduit en plusieurs langues, on encourage à changer étape par étape.

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Petites actions

La méthode du 1 % est simple et évite de grandes perturbations psychologiques. À titre d’exemple, vous voulez changer votre alimentation pour mieux vivre en santé. C’est possible, mais pas si vous décidez de tout changer du jour au lendemain en coupant le pain, les pommes de terre, les pâtisseries, les pâtes, les sucreries, les boissons gazeuses, le sucre dans le café, etc. Si vous le faites, il y a de fortes chances que vous ne pourrez résister très longtemps.

En revanche, on suggère de faire un seul changement à la fois, par exemple de remplacer votre pain blanc par du pain de blé entier. Un seul changement sur plusieurs semaines. Lorsque cette habitude devient facile et bien ancrée en vous sans avoir envie de retourner en arrière, vous passez au changement suivant. Vous aurez peut-être besoin d’une année pour avoir des résultats significatifs, mais à la différence ils seront durables.

Faire de l’exercice

Inutile de le répéter, faire de l’exercice est important, voire primordial pour notre santé à tous. Vous avez envie de vous y mettre et avez décidé de vous inscrire à un gym pour trois soirs par semaine et même pourquoi pas avec un coach privé. On vous souhaite que ça marche. Malheureusement, les statistiques démontrent le contraire.

Encore ici, la technique du petit pas aurait beaucoup plus de chance de succès.

Vous pourriez, par exemple, pendant un mois, simplement opter de garer votre voiture un peu plus loin de la porte d’entrée que vous le faites habituellement, de même qu’au bureau, au centre commercial, ainsi de suite. Ce ne sont que quelques pas, mais en les cumulant d’un jour à l’autre, vous y verrez une différence.

On peut aussi opter pour les escaliers au lieu de l’ascenseur ne serait-ce que pour seulement un étage. Petit à petit vous pourrez intégrer de nouvelles habitudes pour que la petite marche de 10 minutes devienne une promenade de deux heures.