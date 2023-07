La stratégie de Lance Stroll n’a pas été couronnée de succès

Le pilote québécois Lance Stroll a été le premier à faire le changement pour des gommes tendres au Grand Prix de Belgique dimanche, mais sa stratégie de faire un seul arrêt aux puits n’a pas été la bonne.

C’est ce que l’homme de 24 ans a expliqué, après avoir pris le neuvième rang de la 12e course de l’année en Formule 1.

«C’est bien que nous ayons pu amasser quelques points aujourd’hui [dimanche], considérant que nous n’avons pas été si forts ce week-end», a déclaré Stroll, dont les propos ont été rapportés sur le site web de l’écurie Aston Martin.

«Nous avons pris la décision de faire un long bout de chemin avec des gommes moyennes, car nous pouvions voir la pluie arriver sur le radar. La pluie est arrivée dans certaines zones de la piste. C’était pilotable sans avoir besoin de gommes intermédiaires. Nous avons donc opté pour les pneus tendres. C’était un pari. Si la pluie avait été assez forte, nous aurions pu nous épargner l’arrêt supplémentaire. Avec le recul, deux arrêts étaient probablement la meilleure stratégie.»

«Dans les derniers moments de la course, je me devais de gérer les pneus tendres. Je n’avais donc pas l’adhérence pour défendre quand Esteban [Ocon] se rapprochait», a ajouté celui qui a vu le pilote de l’écurie Alpine lui soutirer la huitième place.

Malgré cela, Stroll voit le verre à moitié plein en vue du reste de la campagne 2023.

«Nous avons eu un début de saison en dents de scie et je crois qu’il nous reste du travail à faire. Cela étant dit, nous avons fait énormément de progrès en comparaison avec l’an passé et je sais que l’équipe est motivée à en faire encore plus .»

Le coéquipier de Stroll, Fernando Alonso, a quant à lui été le cinquième à franchir la ligne d’arrivée. Aston Martin a ainsi engrangé de précieux points au championnat des constructeurs.

«Les 12 points que nous avons amassés aujourd’hui nous permettent de nous maintenir au troisième rang. C’est un important regain de confiance pour tout le monde dans l’équipe avant une pause estivale bien méritée», a affirmé le directeur d’équipe chez Aston Martin, Mike Krack.

Le grand cirque de la F1 reprendre à la fin du mois d’août pour le Grand Prix des Pays-Bas.