Le métro de Montréal aurait pu compter 9 lignes et 300 stations

Le Réseau express métropolitain (REM) sera enfin mis en service lundi, après plusieurs reports de la date d’ouverture. Le nouveau transport collectif remplacera-t-il la fameuse ligne rouge de métro imaginée en 1961 ?

Saviez-vous qu’en 1961, les concepteurs du métro de Montréal avaient l’intention d’utiliser le fameux tunnel sous le mont Royal pour construire une ligne de métro ?

Le plan d’aménagement du métro de Montréal prévoyait au départ trois lignes : la ligne 1 (verte) dans l’axe est-ouest, la ligne 2 (orange) dans l’axe nord-sud, et une ligne 3 (rouge) sous le mont Royal.

Photo fournie par Archives du Bureau de Transport métropolitain

PETIT RAPPEL

Le tunnel qui passe sous le mont Royal a été excavé entre 1912 et 1918. Les travaux pour créer ce tunnel de plus de 5 km et qui descend jusqu’à 188 mètres de profondeur représentaient tout un défi technique pour l’époque. Après cinq années de travaux, le tunnel ferroviaire a finalement été achevé. Le premier train de passagers y a circulé quelques jours avant la fin de la Première Guerre mondiale. Avec un billet payé 25 cents, les passagers pouvaient faire la distance de Montréal à Toronto. Fait étonnant pour cette époque : la locomotive qui tirait les voitures était électrique et non pas à vapeur, comme celles qu’on connaissait au tournant du siècle.

Photo fournie par Martin Landry

LA LIGNE ROUGE

Cette ligne-là, de 18,6 km, devait utiliser le fameux tunnel sous le mont Royal. Contrairement aux autres lignes du métro de Montréal, la ligne rouge devait sortir du sol et rouler en partie en surface. La ligne devait également se séparer en deux tronçons vis-à-vis du boulevard Métropolitain pour se diriger soit vers Cartierville, soit vers Sault-au-Récollet.

La ligne rouge partait donc du centre-ville, traversait les villes d’Outremont, de Mont-Royal et de Saint-Laurent pour relier le nord et le sud de l’île par le centre.

Photo fournie par Archives du Bureau de Transport métropolitain

NEUF LIGNES POUR LE MÉTRO DE MONTRÉAL

Si Montréal et les paliers de gouvernement qui financent ce type d’infrastructure avaient été plus ambitieux sur le plan du transport collectif, le métro de Montréal ressem-blerait possiblement aujourd’hui à celui de Paris.

Il faut savoir que dès 1967, le Bureau de transport métropolitain envisageait la mise en place, sur une période de 15 ans, d’un vaste réseau de métro comprenant neuf tronçons. Imaginez : ce réseau aurait compté 300 stations ! Ces lignes auraient desservi dès les années 1970 des endroits comme l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, ou encore l’île des Sœurs.

Photo fournie par Archives Ville de Montréal

LE PROJET EST TOMBÉ AUX OUBLIETTES

Il est évident que l’Expo 67 a détourné l’énergie des administrateurs publics vers le projet de la ligne jaune entre Berri-de-Montigny et Longueuil.

Le maire Jean Drapeau semblait aussi prioriser d’autres tronçons, comme la fameuse ligne bleue.

Puis la récession, les enjeux techniques et les changements de priorité des décideurs politiques ont relégué le projet aux oubliettes.

Il faut dire que certaines municipalités, comme celles de Mont-Royal, de Saint-Laurent et d’Outremont n’étaient pas très enthousiasmées par le projet à l’époque et que le projet représentait aussi un véritable défi sur le plan financier pour les Montréalais.

C’est arrivé un 29 juillet...

1633

Réunion du premier Grand Conseil franco-huron, à Québec.

1836

Inauguration à Paris de l’Arc de Triomphe.

Photo AFP

1907

Création du premier camp scout sous l’égide de Robert Baden-Powell.

1958

Création de la NASA.

1981

Le prince Charles épouse lady Diana Spencer.

Photo d’archives

1985

Jean Perron devient entraîneur du Canadien de Montréal.

Photo Journal de Montréal

2006

Adoption de la Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT.