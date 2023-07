Les bienfaits de l’huile d’olive extra-vierge pour notre santé

Une étude clinique montre que le simple fait d’utiliser l’huile d’olive extra-vierge comme corps gras principal diminue l’inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs de risque de plusieurs maladies chroniques.

La recherche des dernières années a clairement montré que l’inflammation chronique joue un rôle très important dans le développement des principales maladies chroniques qui touchent la population, qu’il s’agisse des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, des démences ou du cancer.

Dans la plupart des cas, ce climat inflammatoire est une conséquence de certains facteurs associés au mode de vie qui perturbent l’équilibre physiologique du corps et créent des conditions favorables à la production de molécules inflammatoires par certaines classes de cellules immunitaires.

Le surpoids, la sédentarité et la mauvaise alimentation sont des conditions très répandues qui contribuent à la création de cet environnement inflammatoire.

Réduire l’inflammation chronique par la modification de ces habitudes de vie représente donc une approche très prometteuse pour diminuer le risque de l’ensemble des maladies chroniques.

Huile d’olive anti-inflammatoire

Plusieurs études ont montré que l’adoption du régime méditerranéen pourrait représenter une approche valable pour réduire l’inflammation chronique.

Cette alimentation millénaire préconise un apport abondant en fruits, légumes, légumineuses, noix et grains entiers, qui sont tous des aliments riches en fibres et en composés phytochimiques qui possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Une autre caractéristique fondamentale du régime méditerranéen est l’utilisation abondante d’huile d’olive extra-vierge comme corps gras principal.

Cette huile se distingue des autres huiles végétales par la présence de certains polyphénols dotés de propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, notamment l’oléocanthal et l’oléacéine.

Ces deux molécules sont conservées lors de l’extraction des olives par pressage à froid et sont présentes à des concentrations 10 fois plus élevées dans l’huile d’olive extra-vierge comparativement à l’huile d’olive standard, produite par raffinage industriel (solvants, haute température).

La consommation régulière d’huile d’olive extra-vierge est donc associée à un apport élevé de ces molécules anti-inflammatoires, avec une activité équivalente à celui de 10 mg d’ibuprofène1.

Réduction de l’inflammation

Une étude clinique récente vient de confirmer ces bénéfices de l’huile d’olive extra-vierge sur l’inflammation chronique2.

Dans cette étude randomisée, des participants souffrant d’obésité (IMC 30-40) et de prédiabète ont été divisés en deux groupes : 1) un groupe qui utilisait exclusivement l’huile d’olive extra-vierge comme source de gras (groupe EV), et 2) un groupe qui utilisait de l’huile d’olive commune, contenant beaucoup moins de polyphénols (groupe OC).

Après un mois, les rôles ont été inversés et chacun des participants a reçu l’autre type d’huile d’olive.

Même si l’intervention était de seulement 30 jours, les résultats obtenus sont très clairs : les chercheurs ont observé que, comparativement au groupe OC, le traitement EV provoquait une baisse significative d’une importante cytokine pro-inflammatoire (interféron gamma) et augmentait en parallèle l’activité antioxydante totale du sang (diminution de marqueurs du stress oxydatif).

Les participants EV ont également montré une baisse significative de poids (1 kg) ainsi qu’une amélioration de leur glycémie comparativement au groupe OC.

Il semble donc que les effets anti-inflammatoires et antioxydants plus prononcés associés à l’huile d’olive extra-vierge se traduisent concrètement par une amélioration rapide du métabolisme.

Cette étude montre que certains changements minimes à nos habitudes alimentaires, comme simplement utiliser de l’huile d’olive extra-vierge au lieu d’autres types d’huiles végétales, peuvent entraîner rapidement – en quelques semaines à peine – des effets positifs mesurables sur la santé.

♦ 1. Beauchamp GK et coll. Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil. Nature 2005; 437 : 45-46.

♦ 2. Ruiz-García I et coll. Rich oleocanthal and oleacein extra virgin olive oil and inflammatory and antioxidant status in people with obesity and prediabetes. The APRIL study: A randomised, controlled crossover study. Clin. Nutr. 2023; 42: 1389-98.