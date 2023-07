Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Fêtes de la Nouvelle-France

Photo tirée de la page Facebook de l’événement @ Les Festifs

Place de l’Assemblée-Nationale

3 au 6 août

Éclatez-vous au cœur de notre histoire à la place de l’Assemblée-Nationale ! Les festivaliers pourront entre autres assister à la prestation de Steve Veilleux, chanteur du groupe Kaïn, participer à l’enregistrement d’un balado sur les horreurs en Nouvelle-France avec l’humoriste Charles Beauchesne et rencontrer les Géants des Fêtes de la Nouvelle-France TD. Dégustations, chasse au trésor, activités immersives, animations historiques, conférences, jeux et démonstrations seront aussi au programme.

► Médaillon-décrypteur en vente au coût de 15 $, nouvellefrance.qc.ca

Hugo Lapointe

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Parc Roland-Beaudin

1er août, 20 h

Éternel amant du répertoire québécois, Hugo Lapointe rend hommage à nos grands auteurs-compositeurs à travers son spectacle Racines Qc. Il propose de découvrir ou de redécouvrir des œuvres qu’il interprète de façon « déconstruite » tout en respectant l’âme de ces dernières.

► Gratuit, ville.quebec.qc.ca/animee

Festival JeunArtist

Photo tirée de la page Facebook de l’événement

Isle-aux-Coudres

Jusqu’au 2 août

Ce festival fait rayonner des jeunes artistes émergents comme Claudie Létourneau, Andromède, Valence, Miro Chino, Mahé, Jacob D’Amour, Collation (photo), RauZe, Collectif 456, Flora, Jérôme Bouthillette, Allô Fantôme et Aujourd’hui, qui se produiront à l’Hôtel du Capitaine, à la Fabrique de L’Isle ou à La Grange de la Fascine.

► Accès journalier 20 $, festivaljeunartist.com

Volbeat

Photo fournie par Gestev

Centre Vidéotron

1er août, 19 h

La formation danoise multiplatine Volbeat effectue une tournée estivale en Amérique du Nord pour promouvoir son huitième album studio acclamé par la critique, Servant Of The Mind. Il s’agira du grand retour de ce groupe en terrain canadien depuis 2019. Halestorm assurera la première partie.

► À partir de 77 $, gestev.com

La mélodie du bonheur

Photo tirée du site internet sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

Dès le 4 août, 15 h ou 20 h

La mythique et emblématique comédie musicale La mélodie du bonheur, mise en scène par Gregory Charles, met en vedette plus de 25 comédiens, chanteurs et danseurs, en plus d’un orchestre de dix musiciens, afin de faire revivre ce grand succès du cinéma et de Broadway. Faites connaissance avec Maria et la famille von Trapp, au cœur de l’Autriche des années 1930, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

► Entre 90,05 $ et 129 $, sallealbertrousseau.com

Plein Art

Espace 400 e du Vieux-Port de Québec

Du 1er au 13 août

Allez à la rencontre de créateurs et créatrices d’ici, sous d’immenses chapiteaux, à l’occasion du rendez-vous estival incontournable pour les férus de beauté, de talent, de savoir-faire, de créations uniques et de consommation responsable. Avec plus de 175 000 visiteurs par année, Plein Art figure au top 5 des plus grands événements de la ville de Québec.

► Accès gratuit, matieres.ca

Flavie Dufour

Espace Félix-Leclerc

6 août, 15 h

Laissez-vous chanter des histoires et conter des poèmes avec la douceur et la spontanéité désarmante de Flavie Dufour, dont le spectacle vogue entre philosophie et rigolade. Enchanteresse, conteuse et poète, elle fait l’éloge des petits bonheurs tout simples qui changent le monde, à travers sa voix qui respire le jazz et les chants ethniques.

► 20 $, felixleclerc.com

Nicola Ciccone

Photo tirée du site internet de l’artiste

Parc de la Commune, Charlesbourg

4 août, 19 h 30

À l’occasion des Week-ends chauds du Trait-Carré, Nicola Ciccone offrira plusieurs pièces marquantes qui ont jalonné sa carrière et qu’il a baptisées Les Immortelles. Sous le chapiteau du parc de la Commune à Charlesbourg, accompagné de son pianiste, il fera certainement chanter la foule.

► Gratuit, weekendstraitcarre.com