Mes dettes m’étouffent, comment puis-je m’en sortir en utilisant ma maison?

«J’ai déjà fait deux consolidations de dettes, est-ce que je peux en obtenir une troisième? demande Lyne-Marie, étouffée par ses obligations financières à court terme. J’ai encore une valeur nette sur ma maison que je n’ai pas utilisée.»

La consolidation de dettes consiste à regrouper des dettes à taux élevé et à les rembourser en contractant un prêt à taux plus bas.

Quant à la valeur nette (équité), elle correspond à la différence entre la valeur de la maison et le solde de l’hypothèque en cours. Par exemple, la valeur nette d’une maison de 400 000$ à laquelle est rattachée une hypothèque de 100 000$ s’établit à 300 000$.

Plusieurs options s’offrent à Lyne-Marie.

Emprunter sur la valeur nette de sa propriété en contractant un prêt hypothécaire de deuxième rang

Obtenir une marge de crédit sur la valeur nette de sa propriété

Refinancer son prêt hypothécaire

Emprunt sur la valeur nette

Le principal avantage de cette option est de conserver intacte l’hypothèque de premier rang contractée quelques années auparavant alors que les taux étaient plus bas.

Dans le cas d’une hypothèque de deuxième rang, les intérêts sont parfois payables à court terme, selon la structure du prêt, et des frais administratifs pour établir le prêt peuvent s’appliquer. Le taux d’intérêt sur la deuxième hypothèque est habituellement plus élevé que celui de votre hypothèque originale. C’est le cas puisqu'elles présentent plus de risques pour les prêteurs hypothécaires.

Marge de crédit sur la valeur nette

Tout comme l’option précédente, celle-ci n’a pas d’impact sur l’hypothèque en cours. La marge peut atteindre jusqu’à 65% de la valeur nette, mais le total de celle-ci combiné au solde de l’hypothèque ne doit pas dépasser 80% de la valeur de la maison.

Dans notre exemple de la maison de 400 000$ avec une hypothèque de 100 000$, la marge s’élèverait à 195 000$, soit (400 000$ - 100 000$) X 65%.

La marge permet donc d’accéder à des sommes importantes que l’on peut dépenser à sa guise. Des frais administratifs peuvent s’appliquer également.

Refinancement

Cette option permet d’obtenir jusqu’à 80% de la valeur de la maison. Cependant, l’hypothèque en cours ne tient plus, ce qui est dommage si son taux d’intérêt était bas. Par contre, vous pouvez sans doute négocier un taux pondéré. De plus, prévoir des pénalités afin de résilier l’hypothèque existante et des frais administratifs.

En conclusion

Ma réponse à la question de Lyne-Marie, à savoir si c’est une bonne idée d’effectuer une troisième consolidation de dettes est «oui, mais...». Effectivement, c’est la chose à faire pour se tirer d’embarras à court terme, mais il n’est pas habituel d’effectuer des consolidations de dettes à répétition, à moins que ne surviennent des événements exceptionnels. Il faut donc réduire ses dépenses de consommation et mieux gérer ses finances personnelles, sinon on retombera toujours dans la même situation fâcheuse. De la discipline s’impose.

