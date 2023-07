Voici ce qui sépare les Bruins et Trent Frederic

C’est 1,5 million $ qui séparent les Bruins de Boston et l’attaquant Trent Frederic.

Le joueur autonome avec restriction et le club de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont rendez-vous avec un arbitre lundi. L’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a appris que le joueur veut un contrat d’un an d’une valeur de 2,9 millions $, tandis que les Bruins visent une entente de deux ans avec un salaire annuel de 1,4 million $.

Frederic, un joueur de centre de 25 ans, vient de connaître sa meilleure saison dans le circuit Bettman. En 79 parties en 2022-2023, il a touché la cible 17 fois et fourni 14 mentions d’aide pour 31 points. Il a amassé 54 points en 198 matchs en carrière dans la LNH.

L’Américain pourrait être un rouage important de la formation des Bruins en 2023-2024, elle qui a récemment appris que Patrice Bergeron a choisi de prendre sa retraite. Présentement, l’organisation de Boston compte sur seulement deux joueurs pouvant piloter un trio et qui ont plus de 200 matchs d’expérience dans la LNH. Il s’agit de Pavel Zacha et Charlie Coyle.

De plus, les Coyotes de l'Arizona et l'attaquant se sont entendus sur un contrat de deux ans avec une moyonne annuelle de 1 599 999$, selon Friedman.