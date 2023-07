Voici les meilleures galettes de poisson pour burger (et celles que vous devez éviter)

Il y a quelques semaines, les burgers de viande rouge et de poulet ont fait l’objet d’un banc d’essai, cette semaine, on poursuit l’analyse avec les burgers de poisson.

Notre analyse

10 choix de burgers surgelés au poisson ont fait l’objet de notre analyse. Si le saumon est en vedette, on retrouve quelques galettes à base de crevettes et de goberge.

La portion d’une galette a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion d’une galette (65 à 142 g) apporte :

De 145 à 370 calories

De 5 à 24 g de lipides, notamment de 0,5 à 5 g de gras saturés

De 0 à 15,5 g de glucides

De 0 à 1 g de fibres

De 0 à 4 g de sucres

De 6 à 25 g de protéines

De 260 à 740 mg de sodium

LES MEILLEURS CHOIX

Parmi les meilleurs choix, nommons les burgers de saumon sockeye sauvage de PC Menu Bleu.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 142 g fournit 160 calories, 7 g de lipides, dont 1 g de gras saturés et 1 g d’oméga-3, 24 g de protéines et 390 mg de sodium. Ces galettes sont donc parmi les plus riches en protéines et les moins riches en gras saturés et en sodium du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est simple et courte.

Les burgers de saumon assaisonnés de La fée des grèves sont aussi une bonne option.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 115 g apporte 220 calories, 13 g de lipides, dont 3 g de gras saturés, 25 g de protéines et 370 mg de sodium. Ces galettes sont les plus riches en protéines et parmi les moins riches en sodium du banc d’essai. La liste des ingrédients est courte, mais contient des substances laitières modifiées. Contenant un peu plus de sodium (410 mg) et de sucres (2 g) que le choix précédent, les burgers de saumon aux pépites à l’érable de la même marque s’en tirent quand même bien.

LES COMPROMIS

Les burgers au saumon de l’Atlantique Le Choix du Président sont un bon compromis.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 142 g apporte 330 calories, 20 g de lipides, dont 2,5 g de gras saturés, 23 g de pro-téines et 420 mg de sodium. Ces burgers sont parmi les plus riches en protéines du banc d’essai et leur teneur en gras saturés est similaire à la moyenne (2 g). Toutefois, la liste des ingrédients contient du phosphate de sodium et des sulfites.

Les burgers au saumon BBQ fumé de Grizzly font aussi partie des compromis.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 100 g fournit 190 calories, 11 g de lipides, dont 1,5 g de gras saturés et 1 g d’oméga-3, 18 g de protéines et 330 mg de sodium. Ces galettes présentent une teneur en gras saturés et en sodium en deçà de la moyenne des produits analysés. De plus, la quantité de protéines est similaire à la moyenne (19 g). Toutefois, la liste des ingrédients contient quelques additifs (ex. : phosphate de sodium, dioxyde de silicium).

Les burgers de poisson pané croustillant de High Liner complètent les compromis.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une portion de 66 g (une galette) contient 145 calories, 6,5 g de lipides, dont 0,5 g de gras saturés et 1 g d’oméga-3, et 305 mg de sodium. Ces galettes sont donc parmi les moins riches en gras saturés du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est courte et simple. En revanche, elles font partie des options les moins riches en protéines (6 g).

LES MOINS BONS CHOIX

Les moins bons choix incluent les burgers de crevettes Le Choix du Président.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 113 g apporte 150 calories, 5 g de lipides, dont 0,5 g de gras saturés, 14 g de protéines et 600 mg de sodium. Bien que ces galettes soient parmi les moins riches en gras saturés du banc d’essai, elles font également partie des options les plus faibles en protéines et les plus élevées en sodium. De plus, la liste des ingrédients contient du phosphate de sodium, un additif alimentaire.

Les burgers de saumon à la sauce barbecue et poivrons rôtis de Ricardo sont aussi une moins bonne option.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 142 g fournit 320 calories, 19 g de lipides, dont 4 g de gras saturés, 23 g de protéines et 740 mg de sodium. Ce produit est le deuxième plus riche en gras saturés et le plus riche en sodium du banc d’essai. Toutefois, ces galettes présentent une teneur en protéines au-dessus de la moyenne. La liste des ingrédients est longue, mais contient peu d’additifs (ex. : calcium EDTA disodique).

Enfin, les burgers de poisson de Blue-Water Seafoods complètent les moins bons choix.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une portion de 65 g (une galette) contient 150 calories, 8 g de lipides, dont 2,5 g de gras saturés, 6 g de protéines et 260 mg de sodium. Ces galettes sont donc parmi les moins riches en protéines. De plus, la liste des ingrédients est longue et contient plusieurs additifs (ex. : colorant, substance aromatisante, substances laitières modifiées, phosphate de sodium). Toutefois, leur teneur en sodium est la moins élevée du banc d’essai.

En moyenne, les galettes de poisson sont plus protéinées que celles à base de poulet, par contre elles sont plus riches en sodium. L’avantage principal ? Elles apportent de bons gras oméga-3 !

►Découvrez ma recette de burger au saumon et fraises : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/burger-tartare-saumon-fraise-panko