Accident mortel à Rouyn-Noranda : le présumé chauffard accusé un an plus tard

Pendant près d’un an, une mère de famille s’est sentie envahie par l’injustice alors qu’elle recevait bien malgré elle des nouvelles des faits et gestes de celui qui aurait entraîné son beau-fils dans la mort en plus de blesser gravement sa fille lors d’un accident de la route à Rouyn-Noranda.

Bien que l’accident soit survenu au printemps de l’année dernière, Kathy Beaumier a fondu en larmes lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal vendredi. Il faut dire que le récent dépôt d’accusations criminelles contre le présumé chauffard a fait surgir un tsunami d’émotions pour elle et sa famille.

En effet, un an après les faits, Keven Montigny devra finalement affronter la justice. Le jeune père de 24 ans fait désormais face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et des lésions et de conduite dangereuse causant la mort et des lésions. Celui qui possède déjà un antécédent criminel pour un dossier de menaces dans un contexte conjugal demeure en liberté en attendant la suite des procédures.

«Tout le monde se connaît ici»

Mais depuis l’accident, en raison de la réalité qui vient avec le fait de vivre dans une petite ville au cœur d’une région comme l’Abitibi-Témiscamingue, la famille Beaumier reçoit bien malgré elle des nouvelles du présumé chauffard. Même si elle tentait de passer à autre chose, la mère de famille se faisait rapporter quasiment tous les faits et gestes du jeune homme.

«Des fois, des gens le croisent au bowling ou en train de faire du 4-roues quelque part et c’est frustrant, lance avec émotion Kathy Beaumier. Yannick, lui, ne pourra plus jamais en faire du 4-roues et ma fille non plus n’est pas en mesure de faire toutes ces activités-là. Pendant un an, on était confrontés à ça bien malgré nous parce que tout le monde se connaît ici.»

Conductrice désignée

Ce qui est particulièrement crève-cœur dans ce drame, c’est que sa fille Vicky Beaumier agissait comme conductrice désignée le soir de l’accident fatal, le 22 mai 2022. Son conjoint, Yannick Duval, avait sagement choisi de laisser son véhicule sur les lieux d’une fête et d’embarquer avec son amoureuse afin d’être prudent.

Mais alors qu’ils se dirigeaient vers la maison dont ils venaient de se porter acquéreurs, leur voiture a été frappée de plein fouet par celle de Keven Montigny, qui aurait dévié de sa voie lors d’une manœuvre vraisemblablement dangereuse.

Le véhicule du couple a alors pris feu. Vicky Beaumier a été en mesure de s’extraire de la voiture et a survécu, malgré les nombreuses blessures qu’elle a subies.

«Elle a tellement été maganée, conte sa mère. J’ai eu l’impression de la remettre au monde. J’ai dû la nourrir, l’habiller, la laver. Ce fut extrêmement difficile pour elle et pour moi. Je ne souhaite pas ça à personne.»

Le conjoint de sa fille a malheureusement péri dans l’incendie du véhicule.

Quant à Keven Montigny, le jeune homme a lui aussi subi de très graves blessures et s’est retrouvé dans le coma pendant des semaines. Des analyses toxicologiques avaient été faites puisque les policiers avaient des raisons de croire qu’il était intoxiqué par l’alcool. Celles-ci expliquent en partie le délai d’un an avant le dépôt des accusations, selon les explications fournies par les enquêteurs à la famille Beaumier.

