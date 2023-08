Îlot Voyageur: le proprio des Canucks veut construire plus haut au-dessus de Berri-UQAM

Le Groupe Aquilini, dont l’actionnaire principal est également propriétaire des Canucks de Vancouver, réclame que la Ville de Montréal relève du tiers – ou d’une dizaine de mètres – la hauteur permise d’une vaste portion du quadrilatère de l’Îlot Voyageur.

L’entreprise de construction de Colombie-Britannique, qui est derrière le redéveloppement de l’Îlot Voyageur, a mandaté pour ce faire le consultant en urbanisme Brian Fahey, président de Fahey et associés.

On se souviendra qu’à la suite du fiasco financier d’un projet de résidences étudiantes piloté par l’UQAM, Aquilini s’était porté acquéreur, en 2013, d’une vaste partie de ce quadrilatère où se trouvait l’ancienne gare d’autobus de Montréal.

Photo: Martin Jolicoeur

Or, si la partie nord du site (à l’angle des rues Berri et Ontario) accueille aujourd’hui des logements et la nouvelle gare d’autocars, la majeure portion du lieu demeure toujours, une décennie plus tard, à l’abandon. Le tout est apparemment bloqué par les hésitations du promoteur à se conformer aux nouvelles règles de la Ville de Montréal en matière de logement social et abordable.

Déblocage en vue

Brian Fahey n’a pas donné suite à nos demandes d’entretien. Selon les informations figurant au Registre des lobbyistes du Québec, M. Fahey a reçu son mandat le 25 mai dernier pour une période de 5 mois qui se termine le 31 octobre.

Son mandat: accompagner le promoteur «dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet Îlot Voyageur», laquelle consiste à «compléter les structures existantes sur les rues Ontario et St-Hubert en y érigeant un immeuble résidentiel locatif».

Capture d'écran: Google Earth

Aucun renseignement ne figure au registre provincial en ce qui a trait à la nature, l’allure ou la taille du chantier en devenir. Mais Marc-André Fortin, coordonnateur de la Table de concertation locale du Faubourg Saint-Laurent, pressent que ce mandat pourrait enfin mener à un déblocage.

Trois étages de plus

Concrètement, Développement Ilot Voyageur entend déposer une demande afin de faire augmenter de neuf mètres la hauteur maximale permise par le règlement d’urbanisme.

Actuellement, le règlement d’urbanisme prévoit une hauteur maximale de 16 mètres. Aquilini souhaiterait obtenir l’autorisation de déroger au règlement initial en construisant un ou des édifices d’une hauteur pouvant aller jusqu’à un maximum de 25 mètres.

Sans prendre position sur les souhaits d’Aquilini, M. Fortin croit que l’ajout de ces trois étages au projet pourrait permettre de concilier les préoccupations de rentabilité du promoteur avec les besoins criants de logements abordables dans ce secteur malmené de la Ville.

Silence radio

En échange de ses services auprès de la Ville, apprend-on à la lecture du Registre des lobbyistes, M. Fahey s’est vu offrir une contrepartie monétaire «de 10 000$ à 50 000$» de la part du Groupe Aquilini.

La direction d’Aquilini Investment Group, de Vancouver, est demeurée sourde à nos demandes d’entretien. Il en va de même de Yannick Desbiens, son vice-président local.

– Avec la collaboration de Francis Halin