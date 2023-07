Coupe du monde soccer féminin: cinq choses à retenir de la défaite du Canada

On pourrait écrire beaucoup de choses sur la défaite du Canada contre l’Australie. Voici ce qu’on a retenu.

• À lire aussi: Coupe du monde de soccer féminin: le Canada est éliminé

Mauvais début de match

Tout comme ce fut le cas contre l’Irlande, le Canada a très mal amorcé son match en accordant un but dans les dix premières minutes. Dans une rencontre aussi cruciale, c’est tout simplement courir après le trouble de se retrouver en retard au pointage aussi tôt, surtout que l’équipe connaît des difficultés offensives.

AFP

Jeu défensif déficient

La défense canadienne a souvent paru désorganisée, surtout dans la surface de réparation. Les Australiennes ont pu sauter sur plusieurs ballons libres qui étaient soient laissés sans surveillance ou mal dégagés. Pourtant, le jeu défensif canadien est généralement solide. Mais lors des deux dernières rencontres, il n’y avait aucune cohésion dans les 25 derniers mètres.

Panne offensive

Le Canada a été blanchi deux fois en trois rencontres à cette Coupe du monde avec une récolte de seulement deux buts. Contre l’Australie, les Canadiennes ont été incapables de faire avancer la balle en territoire adverse, se rabattant beaucoup trop souvent sur de longs ballons imprécis et prévisibles. Elles ont été incapables de trouver une solution pour briser le bloc compact des Australiennes, qui n’ont même pas paru si embêtées que ça.

AFP

La révision vidéo est partout

On a eu droit à trois décisions qui ont résulté de la révision vidéo. Le premier but des Australiennes avait d’abord été annulé en raison d’un hors-jeu, mais la décision a été modifiée. Puis un autre but australien a été annulé après avoir été initialement accordé, encore une fois en raison d’un hors-jeu. Et finalement, c’est à la suite de la révision vidéo que l’Australie a obtenu le tir de pénalité qui s’est transformé en quatrième but. Ça fait beaucoup d’intervention extérieure dans un match aussi crucial.

AFP

Recadrage de Canada Soccer

Après les hommes, qui n’ont pas été en mesure de se qualifier pour le tour éliminatoire au Qatar l’automne dernier, c’est au tour des femmes d’échouer en phase de groupe cet été. On peut blâmer les entraîneurs pour certaines décisions, mais il faut aussi revoir la façon dont Canada Soccer encadre ses équipes. Celles-ci manquent carrément de ressources financières. L’équipe féminine n’a joué que cinq matchs avant le tournoi, c’est trop peu dans une année de Coupe du monde. Il y a eu la Coupe SheBelieves en février, puis un match amical en avril et un autre une semaine avant le début du tournoi. Ce n’est pas une préparation suffisante. Qui plus est, c’est en plein milieu du tournoi que l’organisme et ses joueuses se sont entendus sur un contrat de travail qui n’est pas à l’entière satisfaction des joueuses, ce qui a possiblement été une source de distraction.