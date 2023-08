Consommer de faux sucres fâche le cerveau, avertit la docteure en nutrition Isabelle Huot

Les alternatives au sucre, de plus en plus présentes dans divers produits alimentaires et gagnant en popularité, soulèvent des inquiétudes quant à leur impact sur la santé. La docteure en nutrition Isabelle Huot a tenu a souligner les différents impacts face à la consommation de ce genre de produits.

« On est mieux de se désensibiliser au sucre », conseille-t-elle.

Les explications d' Isabelle Huot , docteure en nutrition disponible en audiovisuel et en balado via QUB radio :

Le cerveau réagit négativement à l'ingestion de faux sucres, car il s'attend à recevoir du sucre réel et se sent trompé. Cette tromperie peut entraîner des problèmes de régulation de l'appétit et augmenter le désir de consommer davantage de sucre.

Pour contrer cet effet, Isabelle Huot recommande de se désensibiliser au sucre en réduisant progressivement la consommation de produits sucrés, qu'ils contiennent du sucre réel ou des faux sucres. Elle affirme que ce processus est plus facile qu'on ne le pense.