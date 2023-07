De l’aide au monticule pour les Rays

Les Rays de Tampa Bay ont obtenu le partant Aaron Civale des Guardians de Cleveland lundi, soit la veille de la date limite des transactions dans le baseball majeur.

Pour mettre la main sur le lanceur de 28 ans, le club de la Floride a cédé l’espoir au premier coussin Kyle Manzardo.

Civale connait sa meilleure saison en carrière dans les ligues majeures présentement. En 13 départs, il a un dossier de 5-2 et une moyenne de points mérités de 2,34. L’artilleur a aussi retiré 58 retraits sur des prises et donné 22 buts sur balles. Il possède six lancers différents dans son arsenal, dont une balle courbe dévastatrice.

L’arrivée de Civale va faire du bien à la rotation, qui est décimée par les blessures. Les saisons de Jeffrey Springs et Drew Rasmussen sont terminées, tandis que Josh Fleming est sur la touche depuis mai. Shane McClanahan a aussi raté quelques départs en raison de maux de dos.

Selon le site web du baseball majeur, Manzardo est le 37e meilleur espoir dans le circuit. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,238 et frappé 11 circuits en 73 matchs dans le AAA cette saison. Le jeune homme de 23 ans souffre présentement d’une blessure à l’épaule gauche.

Les Blue Jays s’améliorent sur la butte

Par ailleurs, l'unique formation canadienne des ligues majeures a misé sur des releveurs. Dimanche, les Blue Jays de Toronto ont fait l’acquisition de Jordan Hicks en provenance des Cardinals de St. Louis en retour des espoirs au monticule Adam Kloffenstein et Sem Robberse.

La venue de l’athlète de 26 ans avec l’équipe de la Ville Reine vient notamment pallier la récente perte du spécialiste des fins de match Jordan Romano, lui dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés pour 15 jours. Reste à voir si le gérant John Schneider utilisera sa nouvelle ressource comme releveur de fins de rencontres, puisqu’il a déjà occupé ce rôle avec la formation du Missouri.

Malgré une fiche peu reluisante de 1-6 et une moyenne de points mérités de 3,67 cette saison, Hicks est considéré comme l’un des meilleurs en relève. Le droitier est surtout reconnu pour sa balle rapide qui atteint en moyenne 101 MPH depuis le début de la saison.

Cependant, le directeur général des Jays, Ross Atkins, a dû sacrifier deux talents qui sont qualifiés comme prometteurs par l’organisation. Il sera intéressant d’analyser quelle équipe en ressortira vainqueur de cet échange d’ici quelques années.

Pas seulement Hicks

L’organisation de Toronto a également conclu une autre transaction avec les «Cards» au cours des derniers jours. Ils ont mis la main sur le releveur de 26 ans Génésis Cabrera en retour du receveur Sammy Hernandez.

Le gaucher a démontré de belles choses depuis son arrivée avec les Jays. Le Dominicain a été utilisé à quatre occasions et il a accordé un seul coup sûr en cinq manches complètes. Cabrera a d’ailleurs obtenu sa deuxième victoire de la saison samedi, contre les Angels de Los Angeles.

Les Rangers agressifs sur le marché

Les Rangers du Texas ont pris tous les moyens nécessaires afin de conserver la tête dans la section Ouest de la Ligue américaine.

Le club texan a acquis les services de l’as partant Max Scherzer en provenance des Mets de New York. Le triple gagnant du trophée Cy Young a maintenu un dossier de 9-4 et une moyenne de points mérités de 4,01 cette saison.

New York a cependant cédé le jeune joueur d’arrêt-court Luisangel Acuna, soit le frère de la vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils.

En plus de Scherzer, les Rangers ont amélioré leur rotation de partant avec l'ajout du gaucher Jordan Montgomery des Cardinals de St.Louis.

Les Angels dans le camp des acheteurs

Les Angels de Los Angeles ont finalement décidé de ne pas échanger le joueur vedette Shohei Othani et d’ajouter des atouts dans leur quête d’une première participation aux éliminatoires depuis 2014.

Pour ce faire, ils ont acquis deux excellents lanceurs des White Sox de Chicago, soit le partant Lucas Giolito et le releveur Reynaldo Lopez.

Los Angeles a de plus ajouté de la profondeur à son offensive avec la venue du voltigeur Randal Grichuk et du joueur de premier but C.J. Cron en provenance des Rockies du Colorado.

Les Diamondbacks ajoutent un releveur de qualité

Les Diamondbacks de l’Arizona ont pour leur part ajouté à leur formation le spécialiste des fins de rencontre Paul Sewald en provenance des Mariners.

En retour, l’équipe de Seattle a obtenu les joueurs d’avant-champ Josh Rojas, Dominic Canzone et Ryan Bliss. Les deux premiers évoluent dans les majeures, tandis que le dernier a joué dans le AAA et le AA en 2023.

Sewald, 33 ans, a maintenu une fiche de 3-1 et une moyenne de points mérités de 2,93 en 45 présences sur le monticule cette saison. Celui qui en est à une septième campagne dans le baseball majeur a obtenu 21 sauvetages cette saison, ce qui constitue un sommet en carrière.