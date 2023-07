Découvrez des astuces de sécurité pour votre barbecue

De la négligence en matière de sécurité peut avoir de graves conséquences pour les adeptes de barbecue et un sexagénaire l’a appris à ses dépens.

Peter Kirkegaard, un homme de 60 ans de la Colombie-Britannique, a dû se faire opérer en juin dernier, après avoir ingéré, sans le savoir, un petit fil de métal provenant d’une brosse pour nettoyer un barbecue.

Il a eu 22 points de suture à l’abdomen, puisque le fil poussait contre son pancréas.

En entrevue avec Jean-François-Baril à Qub radio, l’inspecteur au Programme de la sécurité des produits de consommation à Santé Canada, Marius Foltea, a mentionné quelques bonnes pratiques.

«C’est malheureux de voir ce qui est arrivé à cette personne, après l’utilisation d’une brosse à poils métalliques, a-t-il dit. On demande aux gens d’inspecter la grille et la brosse métalliques avant l’utilisation.»

Marius Foltea recommande de changer sa brosse au moins une fois par année.

«Il existe plusieurs précautions à prendre avec le barbecue, a-t-il souligné. Avant son utilisation, il faut prendre le temps de bien vérifier les bruleurs, les tubes métalliques, les raccords et les tuyaux.»

«Si on veut être sûr qu’il n’y a pas de fuites de gaz, le truc est de prendre un peu d’eau et un peu de savon à vaisselle pour le vaporiser sur le barbecue, a-t-il ajouté. Si ça fait des bulles, il y a effectivement une fuite qui peut être dangereuse et il faut remplacer les pièces.»

Il recommande de prendre les pièces spécialement conçues pour les barbecues.

À la fin de l’utilisation, il rappelle l’importance de laisser le gaz se vider par lui-même dans les tuyaux.

«Le monoxyde de carbone qui est dégagé par les barbecues est énorme, a mentionné Marius Foltea. C’est important de le garder dans un milieu bien aéré et de ne pas le mettre dans un garage, même si la porte est ouverte.»