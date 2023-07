«Du jamais vu»: des records de pluie battus dans le sud du Québec en juillet

Le sud du Québec a été arrosé comme jamais durant le mois de juillet, alors que plusieurs régions ont enregistré des records de précipitations depuis que des données sont colligées.

La vallée du Saint-Laurent s’est retrouvée dans le sillage de nombreux épisodes pluvieux et orageux, si bien qu’il est tombé deux fois plus de pluie que la moyenne mensuelle à certains endroits, notamment dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec.

Parmi les grandes villes, la palme revient à Sherbrooke, où il est tombé 309 mm de pluie en date de dimanche, fracassant le record de 220 mm enregistré en 1974, selon Environnement Canada.

Au centre-ville de Montréal, ce sont 263 mm qui se sont déversés sur la tête des résidents, battant un vieux record de 246 mm établi en 1958.

La région de la Capitale-Nationale n’a pas été en reste, avec des précipitations là aussi largement au-dessus des moyennes: 255,9 mm sont tombés en date de dimanche, à un cheveu du record de 256,4 mm en 1992.

C’est donc «du jamais vu» dans ces secteurs, souligne le météorologue Jean-Philippe Bégin, tout en relativisant le fait que les valeurs observées restent dans un ordre de grandeur «comparable» avec les records historiques.

Un peu partout dans le sud du Québec, les averses abondantes et parfois torrentielles ont eu des conséquences très concrètes, provoquant des inondations et des refoulements d’égout et plaçant certaines municipalités sur un pied d’alerte. Des agriculteurs ont également subi les foudres de dame Nature.

Humidité «omniprésente»

Or, le phénomène s’explique assez simplement, d’après M. Bégin.

«Quand on regarde le mois au complet de juin, on a eu vraiment moins d’activité orageuse que la norme. Même chose pour le mois de mai, ça a été très sec, de mai jusqu’à la mi-juin», dit-il.

«On a retardé finalement le temps où l’humidité a envahi le Québec. Mais quand l’humidité a envahi le Québec, elle est restée omniprésente», créant des conditions propices à la formation d’averses et d’orages «qui sont gorgés d’eau», dit-il.

Sur la Côte-Nord, en Gaspésie, au Saguenay et dans le Nord-du-Québec, la situation a été bien différente avec des précipitations qui, rapportées sur tout le mois de juillet, sont parfaitement dans les normales, ou même en dessous.