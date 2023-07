Coupe du monde de soccer féminin: le Canada est éliminé

L’équipe féminine du Canada est éliminée de la Coupe du monde soccer à la suite d’une défaite de 4 à 0 contre l’Australie.

Les Canadiennes, septièmes au classement de la FIFA, n’avaient pourtant besoin que d’un match nul pour passer au tour éliminatoire, mais les Australiennes (10es) ont su profiter des nombreuses erreurs adverses. C'est la première fois depuis 2011 que le Canada ne parvient pas à sortir de la phase de groupe.

Photo AFP

Encore une fois, les championnes olympiques ont connu un mauvais début de match en accordant un but dès la 9e minute. On est allé à la révision vidéo puisqu’on avait appelé un hors-jeu sur la séquence, mais le but de Hayley Raso était bien dans les règles.

Lors de son dernier match contre l’Irlande, le Canada avait cédé dès la 4e minute. Les Australiennes, elles, ont bien su canaliser l'énergie des 31 000 spectateurs présents au AAMI Park de Melbourne.

Chance et déception

Les Canadiennes ont joué de chance plus tard en première quand l’Australie a doublé la mise, mais une nouvelle révision vidéo a détecté un hors-jeu australien, ce qui a annulé le but de Mary Fowler à la 38e minute.

Une minute plus tard, Raso marquait son second du match en profitant d’une mauvaise couverture défensive canadienne sur un coup de pied de coin.

Pendant tout ce temps, les Canadiennes étaient incapables de s’organiser offensivement et d’obtenir le moindre tir cadré sur le filet MacKenzie Arnold qui n’a pas eu un match bien difficile. De fait, le premier tir cadré canadien est survenu à la 66e minute.

Désespoir de cause

La sélectionneuse canadienne, Bev Priestman, a joué son va-tout en effectuant quatre substitutions pour amorcer la seconde demie.

Si une telle tactique avait réveillé ses ouailles contre l’Irlande, elle n’a pas eu l’effet espéré cette fois-ci.

Les Canadiennes ont continué de s’empêtrer dans un jeu stérile offensivement tout en étant défaillantes sur le plan défensif.

Elles ont fini par en payer le prix quand Mary Fowler a pu venger son but refusé en première demie. Son geste un peu maladroit du talon a fait dévier le ballon sur le poteau éloigné où il n’y avait aucune Canadienne pour l’empêcher de finir sa course derrière la ligne des buts (58e minute).

Avec une marque de 3 à 0 et une demi-heure de jeu au cadran, les Canadiennes étaient dans un pétrin dont elles ne pouvaient simplement pas se sortir.

Un tir de pénalité dans le temps ajouté (90+4) a permi à Steph Catley de porter la marque à 4 à 0.

Fin d’une époque

La vétérane Christine Sinclair, dont c’était probablement le dernier match à la Coupe du monde, a été invisible même si elle a tenté de secouer les puces de ses coéquipières. Elle n’a jamais reçu de ballon de qualité.

Sinclair n’aura pas non plus eu l’occasion de marquer dans cette Coupe du monde. Si elle y était parvenue, elle aurait établi un nouveau record en marquant dans six Coupes du monde.

Sinclair est âgée de 40 ans et il est difficile d’imaginer qu’elle sera là dans quatre ans malgré sa forme physique exemplaire.

Une autre joueuse d’expérience a assurément joué ses dernières minutes à la Coupe du monde. Sophie Schmidt, 35 ans, a déjà annoncé qu’elle prendrait sa retraite internationale après le tournoi.