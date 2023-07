Le Canada participe a un vaste exercice militaire pour défier la Chine dans l'Indo-Pacifique

OTTAWA – L'armée canadienne participe en ce moment même à un des plus importants exercices militaires alliés dans l'Indo-Pacifique visant à contrer l'influence de la Chine dans cette région sous haute tension.

Les Forces armées canadiennes (FAC) participent à l’exercice Talisman Sabre 2023 qui réunit 30 000 militaires de 13 pays différents, en Australie, jusqu’au 3 août.

Les FAC «soutiennent les opérations maritimes, aériennes et terrestres pour pratiquer la guerre combinée et démontrer notre compétence et notre professionnalisme en tant que partenaire régional indo-pacifique», indique la Défense nationale.

La frégate canadienne NCSM Montréal et ses 240 membres d’équipage participent à l’exercice de même que 14 autres membres des FAC. Le navire est impliqué dans des manœuvres de combat maritime, tel que la lutte anti-sous-marine.

Déployé dans la région fin mars, en compagnie du ravitailleur MV Astérix, NCSM Montréal sera bientôt rejoint par un troisième navire de guerre canadien.

Cpl Connor Bennett - Forces armées canadiennes

Contrer l’influence de Pékin

L’objectif avoué de l’exercice Talisman Sabre est de contrer l’influence de la Chine qui a l’ambition de devenir la première puissance de cette région sous haute tension. Pas moins de quatre pays y possèdent des armes nucléaires. Deux sont considérés comme étant hostiles au Canada: la Chine et la Corée du Nord.

«La Chine est une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice [...]. [Elle] cherche à façonner l’ordre international pour en faire un environnement plus permissif à l’égard d’intérêts et de valeurs qui s’écartent de plus en plus des nôtres», a souligné Affaires mondiales Canada en dévoilant la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique en novembre.

À cette occasion, Ottawa signalait son intention de renforcer sa présence militaire dans la région face à «la modernisation rapide et spectaculaire de l’Armée populaire de libération de la Chine».

La Chine a quitté ses positions défensives pour forger une armée capable de se déployer à l'extérieur, en vue d’une réunification de Taïwan par la force s’il le faut, a signalé le président chinois Xi Jinping. Pékin a ainsi dopé sa marine et s’est armée de missiles conventionnels, nucléaires et hypersoniques qui donnent des sueurs froides aux États-Unis.

Forces armées canadiennes

Participation militaire inédite

Face à cette montée en puissance chinoise, jamais l’exercice Talisman Sabre, qui se tient annuellement, n’a jamais réuni autant de soldats et de pays. Ensemble, ils se livrent à des manœuvres inédites dans le but de démontrer leur puissance de combat.

Par exemple, les Marines américains, japonais et allemands, trois nations qui se sont affrontées durant la Seconde Guerre mondiale, ont mené ensemble un assaut amphibie. De véritables missiles Himars, capables d’atteindre des cibles à 300 km, ont aussi été tirés, du jamais vue en Australie.

Pour le secrétaire d’État américain à la Défense, Lloyd Austin, il s’agit de «renforcer notre indestructible alliance et notre vision d’un Indo-Pacifique ouvert et libre».

U.S. Navy

Le Canada et l’Indo-Pacifique, une région composée de 40 pays

25 000 kilomètres de littoral canadien sur l’océan Pacifique

2e marché d’exportation régional et partenaire commercial du Canada

6 des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada

1 Canadiens sur 5 à des liens familiaux dans la région