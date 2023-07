Le projet de train rapide Québec-Toronto sera mené par un pdg québécois

Le pdg de l’Administration portuaire de Montréal (APM) fait le saut dans le transport ferroviaire : il a été choisi pour mettre en œuvre le projet de train rapide à haute fréquence entre Québec et Toronto.

La nomination de Martin Imbleau a été officialisée lundi par le conseil d’administration de VIA HFR – VIA TGF, au terme d’un processus de recrutement national et international.

« Martin Imbleau est la personne qu’il nous faut pour diriger l’élaboration du plus grand projet de transport au Canada depuis plus de 60 ans. Compte tenu de sa connaissance des partenaires du Corridor, particulièrement à Montréal et dans les environs, Martin apporte une expérience et une précieuse vue d’ensemble au projet », a souligné Robert Prichard, président du c.a.

Avocat de formation, M. Imbleau possède 25 ans d’expérience dans le développement et l’exploitation de systèmes de transport d’énergie et de projets d’infrastructures. Il a longtemps œuvré chez Énergir et brièvement chez Hydro-Québec, avant de diriger le port de Montréal. Il entrera en poste le 8 septembre.

« Je suis à la fois ravi et honoré de pouvoir diriger ce projet de transport stratégique qui offrira aux Canadiens un service ferroviaire pour passagers amélioré et plus rapide entre les deux plus grandes villes du Canada, et pour les villes de Québec et d’Ottawa », a affirmé M. Imbleau dans un communiqué.

Leadership et connaissances

Le leadership de Martin Imbleau, tout autant que son expertise dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et de grande envergure, ainsi que sa connaissance du milieu des transports, lui valent sa nomination comme chez de la direction de la nouvelle société d’État VIA TGF.

Pour donner vie au train rapide à haute fréquence, M. Imbleau devra négocier avec plusieurs partenaires des différents paliers de gouvernement, ainsi qu’avec des communautés autochtones.

Le nouveau ministre fédéral des Transports Pablo Rodriguez a salué sa nomination.

« La nature et l'ampleur sans précédent du projet de train à grande fréquence exigent une solide équipe de direction. Je suis convaincu que M. Imbleau réussira à diriger le projet transformateur et visionnaire du train à grande fréquence, grâce à ses nombreuses années d'expérience au niveau de la direction dans le secteur des transports. »

Le gouvernement du Canada se prépare à envoyer une demande de propositions à l’automne à trois équipes de soumissionnaires, sélectionnées dans le cadre d’une demande de qualification concurrentielle. L’équipe qui sera retenue va travailler de concert avec VIA-TGF pour concevoir et élaborer une proposition détaillée pour le projet de train à grande fréquence. Ce train devra être plus rapide et plus ponctuel que l’actuel. Les experts devront cibler des endroits où il pourra avancer à 200 km/h.

Martin Imbleau dirigeait le port de Montréal depuis 2021 et il laisse l’organisation alors qu’elle doit trouver des fonds supplémentaires pour le projet de terminal portuaire à Contrecoeur, en banlieue de Montréal. Le projet fait face à d’importants dépassements de coûts par rapport à ce qui était prévu.

La présidente du c.a. de l'APM Nathalie Pilon a rendu hommage à sa vision, sa créativité et ses talents de rassembleur.

« Sous son leadership, le Port de Montréal a traversé la tempête liée à la pandémie, le projet d'expansion à Contrecœur a franchi des jalons clés vers sa réalisation et un virage clair vers la décarbonation de l'écosystème portuaire a été entrepris », a-t-elle indiqué.