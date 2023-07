Madonna se sent «chanceuse d'être en vie» après son hospitalisation

Madonna se sent «chanceuse d'être en vie» à la suite de sa récente hospitalisation.

La chanteuse de Vogue a été admise en soins intensifs en juin pour une grave infection bactérienne et a été contrainte de reporter le début de sa tournée mondiale. Dimanche (30 juillet 23), un mois après sa sortie, la superstar a abordé la façon dont ses enfants l'ont aidée à se rétablir.

«L'amour de la famille et des amis est le meilleur des médicaments», a-t-elle déclaré sur Instagram en légende d'une série de photos mettant en scène sa fille de 26 ans, Lourdes, et son fils de 17 ans, David.

«En tant que mère, vous pouvez vraiment vous laisser prendre par les besoins de vos enfants et par le fait de constamment donner. Mais quand la donne a changé, mes enfants ont vraiment été là pour moi. J'ai découvert une facette d'eux que je n'avais jamais vue auparavant. Ça a fait toute la différence», a-t-elle ajouté.

La chanteuse de 64 ans a six enfants: Lourdes, David, Rocco, 22 ans, Mercy, 17 ans, et les jumelles Stella et Estere, 10 ans.

L'interprète de Material Girl a également partagé une photo d'elle tenant un Polaroid encadré qu'elle a reçu de son manager Guy Oseary. L'image, prise par Andy Warhol, montre l'artiste Keith Haring portant une veste sur lequel le visage de Michael Jackson a été peint.

«J'ai sangloté quand j'ai ouvert ce cadeau parce que j'ai réalisé à quel point j'ai de la chance d'être en vie. Et à quel point j'ai de la chance d'avoir connu ces gens et tant d'autres qui sont également partis, a-t-elle écrit. Merci @guyoseary pour ce cadeau !»

Concluant son message, Madonna a ajouté: «Et merci à tous mes anges qui m'ont protégée et m'ont permis de rester pour finir mon travail!»

Madonna va maintenant commencer sa tournée par l'Europe en octobre.

L'étape américaine, qui devait débuter mi-juillet, a été reportée.