Niger: pourquoi Moscou et Al-Qaïda gagnent la guerre idéologique

Hier, une foule de quelques milliers de personnes s’est massée devant l’ambassade de France au Niger en scandant des slogans hostiles à la France et sympathiques à la Russie. Impossible de ne pas y voir le résultat de la propagande russe et islamiste.

Les islamistes et la Russie sont parvenus à pénétrer profondément dans la société nigérienne pour deux raisons.

La première est qu’une partie des élites nigériennes trouve commode d’épouser le vieux discours de victimisation coloniale pour mieux excuser son incompétence et sa corruption.

Selon Transparency International, le Niger est le 123e pays le plus corrompu au monde, avec une note globale de 32%. Le pays est très pauvre, avec un PIB par habitant qui le classe au 139e rang mondial. Son taux de natalité, à 48 nouveau-nés par 1000 habitants, est le plus élevé au monde.

La situation économique du pays s’est pourtant améliorée dans la dernière décennie, quoique la pandémie de COVID-19 ait ralenti les progrès.

Il n’empêche, pour les putschistes, l’Occident en général et la France en particulier sont responsables des problèmes du pays. Malgré l’aide annuelle de 1,8 milliard $ que les pays occidentaux fournissent au pays et malgré le recul notable des violences islamistes depuis le renforcement de l’aide militaire étrangère française et américaine.

Faible éducation

La seconde raison pour laquelle les islamistes et les Russes ont tant de facilité à manipuler l’opinion publique est que les Nigériens ont un des plus faibles taux d’éducation au monde. Seuls 39% de la population est alphabétisée.

Les Nigériens sont donc très perméables aux croyances de toutes sortes. L’éducation n’est pas une garantie à toute épreuve contre la propagande, mais elle rend la tâche plus difficile aux idéologues.

France paralysée idéologiquement

Or au Niger, le gouvernement français est paralysé sur le champ de bataille idéologique.

La contrition qui traverse la société française à propos de la colonisation est toujours habilement exploitée par les pays qui en ont souffert. Pourtant, la vaste majorité des Français n’était pas née au moment de la colonisation. Et, osons le dire, la colonisation n’a pas eu que des effets négatifs.

En Algérie, de vieux Algériens m’ont confié que leur pays fonctionnait mieux du temps où la France l’administrait. Bien des habitants âgés des anciennes colonies françaises pourraient apporter le même témoignage.

Vaut-il mieux être indépendants, quitte à être moins bien administrés? Certainement. Mais la question n’est pas là. Les Européens seront perdants dans la guerre de propagande tant qu’ils ne réussiront pas à se débarrasser de leur mentalité repentante.

Par ailleurs, beaucoup de croyances religieuses, en particulier les croyances islamistes, s’opposent à la science moderne et à la démocratie. Or, entre autres au nom de la liberté religieuse, les gouvernements démocratiques ont pour la plupart renoncé à lutter publiquement contre les croyances religieuses néfastes. Ici encore, Moscou et les islamistes ont le champ libre.