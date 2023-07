Réouverture complète du parc national du Fjord-du-Saguenay vendredi

La Sépaq et les amateurs de plein air peuvent enfin souffler: après plus de 30 jours de fermeture, le secteur Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay sera de nouveau accessible au public ce vendredi, à partir de 15h.

Les réservations en camping de la prochaine fin de semaine pourront bel et bien être maintenues, «si tout se passe comme prévu», soutient le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin.

Les 120 millimètres de pluie tombés en moins d’une heure dans le secteur de Rivière-Éternité, le 1er juillet dernier, avaient causé d’importants dommages à 15 endroits différents sur la rue Notre-Dame, le seul chemin d’accès au territoire de la Sépaq.

Un torrent d’eau descendu des montagnes avait également coûté la vie à Pascale Racine et Pascal Héon. Ils ont été emportés dans la rivière Éternité alors qu’ils étaient sortis de leur véhicule respectif pour retirer des débris sur la route.

Impacts évidents

D’après M. Boivin, les réservations qui ont dû être annulées pendant les semaines nécessaires pour effectuer les réparations et rendre le site opérationnel se comptent «par centaines».

L’organisation qui gère les parcs nationaux n’est toutefois pas en mesure de chiffrer les pertes financières subies pendant la période de fermeture.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Au fil du mois de juillet, la Sépaq a dû repousser deux fois la date prévue pour la réouverture. Plus les équipes réussissaient à s’enfoncer dans le parc, plus elles découvraient de nouveaux problèmes. La météo capricieuse a, elle aussi, joué un rôle dans la durée des travaux.

«On a fait de notre mieux pour tenir la clientèle au courant et offrir des options aux personnes qui ont vu leur réservation annulée. De pouvoir rouvrir aussi rapidement quand on connaît tous les dégâts qu’il y avait après les évènements, c’est très positif. Maintenant, on regarde vers l’avant et on espère ne plus avoir à vivre ce genre de situation.»

Offre complète

Dès samedi matin, toutes les activités offertes dans le secteur Baie-Éternité, y compris la via ferrata, les activités nautiques et la randonnée, pourront reprendre.

Selon Simon Boivin, les pluies torrentielles du début du mois n’ont finalement «pas trop» endommagé les sentiers et les infrastructures du parc.

La circulation se fera en alternance sur certaines portions de la rue Notre-Dame où les travaux ne sont pas encore terminés. Les visiteurs du parc devront donc s’armer de patience en cas de fort achalandage.

Pas de dédommagement supplémentaire

Les centaines de personnes qui ont dû abandonner leur véhicule lors de l’évacuation du parc par bateau et par hélicoptère ont «presque toutes récupéré leur matériel» dans les dernières semaines.

Des amateurs de plein air ont dû dépenser des sommes importantes pour se déplacer au quotidien ou pour retourner chercher leur voiture loin de la maison quand ils ont eu le feu vert du parc.

Certains d’entre eux espéraient que la Sépaq accepte de rembourser ces dépenses superflues. L’organisme gouvernemental a cependant fermé la porte à cette suggestion.

«Tous les séjours ont été entièrement remboursés et nous n’envisageons pas de dédommagement supplémentaire, conclut Simon Boivin. Nous invitons les personnes touchées à contacter leur assureur privé pour toute autre réclamation en lien avec les évènements.»