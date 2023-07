Sénégal: les autorités annoncent la suspension d'internet sur les portables

Les autorités sénégalaises ont annoncé lundi la suspension de l'accès à internet sur téléphone via les données mobiles en raison de la diffusion de messages «haineux et subversifs» sur les réseaux sociaux, après les appels à manifestations liés à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko vendredi.

• À lire aussi: Sénégal: au moins 22 morts dans un accident d’autocar

• À lire aussi: Privatisation de l’eau: une entreprise québécoise suscite la grogne au Sénégal

M. Sonko, plus farouche opposant du président Macky Sall et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, est poursuivi pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits, a annoncé samedi le procureur de la République.

«En raison de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, l'internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires à partir de lundi 31 juillet», a annoncé dans un communiqué le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique.

Ousmane Sonko doit être interrogé lundi par un juge, a annoncé à l'AFP l'un de ses avocats. Le juge décidera ou non de retenir les charges qui pèsent contre lui.

L'opposant avait été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l'état, soulignent ses avocats et des juristes. Sa condamnation a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition.

Selon le procureur, l'arrestation de vendredi n'a «rien à voir» avec la première procédure dans laquelle M. Sonko a été jugé par contumace.

L'opposant a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux entamés une grève de la faim. Il a aussi appelé le peuple à «rester debout» et à «résister».

Lundi, la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a appelé «le peuple sénégalais» à se «rendre massivement» au grand tribunal de Dakar où M. Sonko fera face au juge.

Un peu plus tôt dans la matinée, des manifestants avaient barré l'autoroute à péage, a indiqué son service de communication sur les réseaux sociaux, ajoutant que les forces de l'ordre étaient en route.