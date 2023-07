Il y a un peu plus de dix ans (c’était en janvier 2013), je vous avais annoncé dans cette page la parution du tout premier roman (livre numérique) de Jean Gagné Le petit miracle des îles de la Madeleine. Dix ans plus tard, le revoici avec cette fois un ouvrage (le 6e de sa carrière) de 325 pages intitulé Souviens-toi Rose. L’histoire se veut touchante, émouvante, et parfois choquante, sur ce qu’est la maladie d’Alzheimer. Le roman est publié sur une plateforme en format numérique (libre choix de l’auteur), et ce tout à fait gratuitement puisque Jean Gagné ne se considère pas comme un écrivain, mais plutôt comme étant de ceux qui aiment faire un peu de magie avec les mots. Rendez-vous sur Édition 999.com et lisez en ligne ou téléchargez Souviens-toi Rose. https://www.edition999.info/Souviens-toi-Rose.html.

Mérite exceptionnel

Photo fournie par le Cabinet du lieutenant-gouverneur

L’attaquant des Golden Knights de Las Vegas Jonathan Marchessault, gagnant de la Coupe Stanley 2023 et du trophée Conn-Smythe remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, une première pour un québécois en 20 ans (depuis Jean-Sébastien Giguère en 2003), vient de recevoir un autre honneur. Mercredi dernier, le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, lui a remis la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel, dans les bureaux du cabinet du lieutenant-gouverneur, en présence de ses proches. Cette Médaille pour mérite exceptionnel est décernée en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d’une personne ou d’un organisme. Jamais repêché dans la LNH, Marchessault est passé par la Ligue américaine et a joué dans le circuit Bettman par la suite avec les Blue Jackets de Columbus et le Lightning de Tampa Bay. Puis, les Panthers de la Floride l’ont laissé aller au repêchage d’expansion alors qu’il était réclamé par Las Vegas.

Exploits golfiques

Photo d'archives

Félicitations à deux membres du club de golf Albatros, sur la route de l’Aéroport de Québec, qui ont réussi des trous d’un coup récemment. Tout d’abord, le 30 juin, Yvan Chalifour au trou numéro 9 avec un hybride 4. Ses témoins sont Élie Poulin et Jean Pierre Labrecque. Puis, le 19 juillet dernier, Line Landry, au trou numéro 7, avec son fer 7. Ses témoins sont du Groupe Hamel : Benoit Levesque, Richard Babin et Marcel Beaulieu. Par ailleurs, André Boiteau revendique, depuis le 9 juillet, un trou d’un coup au club de golf La Tempête de Lévis. Son exploit est survenu au trou numéro 7 du Parcours A sous les yeux de ses partenaires de jeu Lyse Lessard et Françoise Boudreau.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Rose Pelchat (photo), du Salon Marcel Pelchat de Laurier Québec et coordonnatrice événementiel au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), 24 ans... Jean-Philippe Le Guellec, ex-biathlète franco-ontarien, 38 ans... Evgeni Malkin, joueur russe de la LNH (Penguins), 37 ans... Will Champion, batteur du groupe Coldplay, 45 ans... Grand Corps Malade, auteur et slameur français, 46 ans... J. K. Rowling, romancière britannique (Harry Potter), 58 ans... Dale Hunter, avec les Nordiques de 1980 à 1987, puis Washington et le Colorado dans la LNH et entraîneur des Knights de London dans la OHL, 63 ans... Yvon Deschamps, humoriste et animateur québécois, 88 ans.

Disparus

Photos Fondation Papillon et d'archives

Le 31 juillet 2022 : Jean de Grandpré (photo), 100 ans, homme d’affaires québécois et fondateur de Bell Canada Entreprises (BCE)... 2022 : Bill Russell (photo), 88 ans, une légende de la NBA qui a guidé les Celtics vers 11 championnats en 13 ans (les deux derniers comme premier entraîneur noir dans le sport majeur américain), et qui a lutté aux côtés de Martin Luther King fils, en faveur des droits de l’Homme... 2020 : Alan Parker, 76 ans, réalisateur britannique qui a signé la mise en scène de Midnight Express, Bugsy Malone ou encore Fame, Mississippi Burning, Evita et The Commitments... 2019 : Sherman Poppen, 89 ans, Américain qui a inventé en 1965 le surf des neiges... 2019 : Harold « Hal » Prince, 91 ans, producteur et metteur en scène américain qui a notamment mis en scène Le fantôme de l’opéra et Cabaret... 2017 : Jeanne Moreau, 89 ans, comédienne française, icône du cinéma français... 2016 : Sylvie Roy, 51 ans, députée de l’Assemblée nationale depuis 2003 (Lotbinière, Arthabaska)... 2015 : Roddy Piper, 61 ans, lutteur puis acteur canadien... 2010 : Ann Mignault Shoiry, 53 ans, épouse de Paul Shoiry... 2010 : Renald Huot, 67 ans, de la célèbre famille de golfeurs de Boischatel... 1997 : Johnny Farago, 53 ans, chanteur québécois... 1993 : Baudouin 1er de Belgique, 62 ans, cinquième roi des Belges... 1990 : Albert « Battleship » Leduc, 87 ans, défenseur (LNH) de 1925 à 1935.