Un Montréalais fraudé à la PCU attend son chômage depuis un an et demi

Un Montréalais victime d’une fraude reliée à la PCU en subit encore les conséquences alors qu'il attend depuis 1 an et demi les milliers de dollars en assurance-emploi que le gouvernement lui doit.

• À lire aussi: PCU: 600 fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada sous enquête

«Ça fait plus d’un 1 an et demi que j’attends [...] c’est sûr que je suis découragé», déplore Étienne Bonneau, chef cuisinier au restaurant Le Rosemont à Montréal.

La fermeture obligatoire des bars et des restaurants du Québec, le 30 décembre 2021, a durement frappé les employés du domaine de la restauration. Plusieurs d’entre eux, dont Étienne Bonneau, se sont tournés vers les prestations d’assurance-emploi pour éponger les pertes de salaire.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Alors que tous ses collègues du restaurant obtiennent rapidement leur compensation, le chef de 29 ans est sans nouvelle. Il décide donc de prendre contact avec Service Canada et c’est à ce moment que les choses se compliquent: l’institution gouvernementale découvre que son identité a été usurpée.

«Ça leur a pris 4 mois pour réaliser qu’on avait tenté de voler mon identité [dans le but d’obtenir une prestation canadienne d’urgence (PCU)] et moi j’ai dû passer des mois à prouver mon identité. Pendant les 5 prochaines années, dès que j’aurai un gros achat sur ma carte de crédit, on va me contacter pour s’assurer que j’en suis à l’origine», déplore-t-il.

Celui qui a dû se débrouiller sans percevoir de salaire entre le 30 décembre et le 31 janvier 2022 n’a toujours rien reçu des 2500$ qui lui reviennent.

«Ce n’est pas une somme négligeable», déclare celui qui était toujours aux études pendant cette période.

Cas isolé

Dans l’ensemble, les personnes victimes de vol d’identité qui attendaient des prestations ont pu recevoir les montants dus en quelques mois, rapporte Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC).

«On intervient beaucoup dans ce genre de dossier. À partir du moment où les gens qu’on assistait avaient authentifié leur identité, on pouvait débloquer leurs prestations. Des délais d’un an et demi, ce n’est pas normal [...] habituellement, les gens attendent de 3 à 6 mois», conclut M. Céré.

Au total, 35 358 signalements pour des cas de fraudes liées à des vols de données directement liés à la PCU ont été rapportés au Centre antifraude du Canada entre 2020 et le 30 juin 2023.

À la suite des démarches du Journal auprès de Service Canada, on nous a finalement assuré que M. Bonneau obtiendrait les versements attendus depuis 19 mois et se défend qu'une «erreur humaine» soit à l'origine du problème.

Samedi matin, M Bonneau avait déjà reçu une partie des versements qu'il attendait depuis des mois.

« J’ai l’impression que si vous n’aviez pas fait cette démarche-là, je n’aurais jamais eu mon argent. Pour le moment je n’ai qu’une partie, disons que je vais le croire quand j’aurai tout reçu », a-t-il ajouté avec un sourire dans la voix.