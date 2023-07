Une niche de 4 milliards: Groupe pharmaceutique Duchesnay a la planète des femmes dans sa mire

Le gouvernement fédéral vient de choisir huit entreprises prometteuses auxquelles il va offrir un accompagnement particulier dans le but de favoriser leur hypercroissance et d’en faire des championnes de l’exportation.

Le Groupe pharmaceutique Duchesnay de Blainville, spécialisé dans la santé des femmes et dans les maladies rares, fait partie du lot. Son PDG Éric Gervais est un ancien athlète de judo et il a été séduit par l’idée que le gouvernement s’inspire, pour les entrepreneurs, de la stratégie pensée pour la performance des athlètes olympiques.

«Ils se sont aperçus que si on soutenait plus les athlètes, on avait plus de podiums. Si ça marche pour le sport, pourquoi pas pour les affaires? J’y ai tout de suite cru!» dit celui qui s’est entraîné pour les Jeux de 1992 et qui a vu les différences qui existaient alors dans le soutien aux athlètes américains et canadiens.

«Des fois, ce n’est pas quelque chose de gros dont tu as besoin pour t’aider, mais pour faire un succès, ça prend une communauté», croit-il.

J’ajouterai que ça prend des efforts continus et constants. Ça, Éric Gervais, comme ancien athlète, chercheur et entrepreneur, le sait. Il fait partie des inventeurs du Diclectin, un médicament anti-nausée pour les femmes enceintes, pour lequel il a fallu 18 ans d’efforts avant d’être homologué aux États-Unis. Ça a été un pivot pour le Groupe Duchesnay, car cette réussite a donné de la crédibilité à l’entreprise, qui a pu exporter ensuite dans des dizaines de pays et continuer de développer des médicaments.

Vers le milliard

Ce que l’entreprise espère du projet pilote du gouvernement fédéral, visant à faire croître des entreprises vers le milliard de revenus, c’est d’abord des mentors de haut niveau, mais aussi des contacts pour l’acquisition de talents et les partenariats d’exportation dans les pays où Duchesnay n’a pas d’antennes, comme en Afrique. Et puis, avoir un allié gouvernemental pour dénicher les autres aides possibles.

On dit souvent qu’il y a beaucoup d’aide au démarrage dans l’écosystème entrepreneurial au Québec et peu pour les autres étapes de vie. Alors voir émerger plus de soutien pour la croissance d’entreprises prometteuses est une bonne nouvelle.

Le Groupe pharmaceutique Duchesnay, une multinationale basée à Blainville, a déjà une histoire de plusieurs décennies et un chiffre d’affaires de 235 M$. Il œuvre dans des créneaux moins prisés de l’industrie pharmaceutique, ce qui ne l’empêche pas d’avancer vite. En 2022, il a lancé cinq nouveaux médicaments, alors qu’un par année est considéré beaucoup dans le milieu. Et en plus, il a obtenu l’an dernier 20 approbations à travers le monde pour ses autres médicaments, fabriqués chez nous.

Dédiée aux femmes

Il y a peu de pharmaceutiques dédiées à la santé des femmes dans le monde. C’est considéré comme un marché de niche.

«Ça fait 30 ans que je travaille en santé des femmes et je ne comprends toujours pas comment on peut considérer que 4 milliards de femmes sur la planète est un marché de niche», dit Éric Gervais.

La réalité, c’est que la recherche axée sur les femmes est plus chère à financer, car il faut tenir compte des cycles hormonaux et des grossesses possibles en phase de tests. Et quand on veut produire des médicaments pour les femmes enceintes, le niveau de complexité augmente et le droit à l’erreur n’existe pas.

Groupe pharmaceutique Duchesnay n’a pas choisi la voie facile, mais sait tirer son épingle du jeu malgré des coûts plus élevés.

«On ferait peut-être plus d’argent en investissant dans d’autres domaines. Peut-être. Mais ici, 68% des gens au bureau sont des femmes et tout le monde sait pourquoi il se lève le matin: “on a envie de faire une différence pour les femmes”», souligne Éric Gervais.

Profil d’Éric Gervais

Poste: président et chef de la direction

Âge: 58 ans

Études: Biologie, UQAM