Une nouvelle Nintendo Switch l’an prochain?

La console nouvelle génération devrait être portable, comme la Switch, mais les détails spécifiques restent rares. Nintendo est resté très discret sur ses futurs plans matériels, se concentrant sur la longévité de ses logiciels plutôt que de parler d’une nouvelle console.

Malgré le succès de la Switch, sa croissance a ralenti l’année dernière et elle a eu du mal à suivre la sortie de certains nouveaux jeux. Cependant, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a démontré la capacité de la Switch actuelle à proposer des jeux de grande qualité. Des rumeurs ont fait état d’une «Switch Pro» dotée de capacités 4K, mais ce récent rapport suggère une direction différente.

Écran ACL

Des sources suggèrent que la nouvelle console pourrait avoir un écran ACL (à cristaux liquides) au lieu d’un écran à diodes électroluminescentes organiques (DELo) plus haut de gamme pour réduire les coûts. Elle acceptera également les jeux physiques via un emplacement pour cartouche, mais on ne sait pas si elle sera rétrocompatible avec les titres Switch existants.

Image courtoisie Nintendo

De véritables intentions bien cachées

La fenêtre de sortie suggérée pour la nouvelle console s’aligne sur un précédent rapport de Nikkei basé sur les négociations de Nintendo avec les fournisseurs. Lors d’un appel à résultats en mai, Nintendo a déclaré qu’il ne prévoyait pas de rafraîchissement significatif du matériel avant la fin de son année fiscale 2023, en avril 2024.

Contrairement aux rumeurs précédentes, ces nouvelles informations sur la console nouvelle génération surprennent les amateurs, qui s’attendaient à une Switch Pro 4K. Cependant, les détails exacts de la prochaine console sont encore inconnus et Nintendo reste secret sur ses projets.

Pas avant 2024

Malgré l’engouement autour de la nouvelle console, elle ne sortira pas cette année, laissant les amateurs impatients d’en savoir plus sur les futurs développements matériels de Nintendo. Le silence de la société a alimenté l’anticipation, mais les amateurs devront attendre patiemment jusqu’à ce que des annonces officielles soient faites.