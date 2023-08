Barbie et Oppenheimer: le mois le plus profitable de l'histoire pour Cineplex

Plus de 6,8 millions de Canadiens sont allés au cinéma dans les salles de Cineplex au cours du mois de juillet. Un record puisque l’entreprise de divertissement a enregistré les meilleures recettes de son histoire.

Cineplex dit avoir enregistré plus de 86 millions $ de recettes nettes au box-office au cours du mois de juillet au Canada.

Il s’agit du «deuxième mois le plus fructueux de son existence après celui de décembre 2015 qui comprenait les résultats de la sortie du film Star Wars : Le réveil de la force», a précisé l’entreprise par communiqué, mardi.

Le succès du mois est en grande partie attribuable aux films Barbie et Oppenheimer.

Barbie a généré la plus forte fréquentation de juillet dans les cinémas Cineplex à l'échelle nationale, Oppenheimer et Mission : Impossible - Bilan mortel (première partie) le suivent de près, respectivement en deuxième et troisième positions.

«Notre chiffre d'affaires record du mois de juillet démontre le désir des cinéphiles de voir des films dans un environnement social, sur des écrans géants, et enveloppés d'un son puissant créant une expérience qui ne peut être reproduite à la maison», a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex.