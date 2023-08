Carte de crédit: augmentation du paiement minimum

Dès mardi, le paiement minimum des cartes de crédit passe de 3,5 à 4 %.

Une bien mauvaise nouvelle pour bien des ménages qui sont déjà pris avec des problèmes de surendettement.

«En général nos dépenses ont augmenté entre 30 et 40% depuis la pandémie, a expliqué le président de Jean Fortin, Pierre Fortin. Le bateau prend de l'eau pour bien des familles qui ont moins d'argent qu’avant. Ça va se répercuter inévitablement dans la vie de tous les jours».

«Le paiement minimum, c'est une fausse bonne idée», a dit la directrice générale chez l’ACEF Péninsule, Élaine Guilbault.

Pour un achat de 1000 $ effectué sur carte de crédit avec un taux d'intérêt de 19,9%, si vous payez l’entièreté de votre solde à la fin du mois, vous ne paierez aucuns frais de crédit. Si vous ne payez que 50% de votre solde, vous paierez un total de 34$ de frais de crédit échelonnés sur 8 mois. Si vous ne payez que 5%, ça sera 442$ de frais de crédits sur 6 ans.

Et si vous vous contentez de payer que le paiement minimal, préparez-vous à payer jusqu'à 607$ en intérêt sur près de 8 ans.

«On voit de plus en plus de ménages qui ne payent pas ce paiement minimum, a témoigné un associé et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot, Stéphane Gauvin. On parle près de 20% des ménages canadiens».

Depuis la pandémie, les dépenses moyennes par carte de crédit ont augmenté de 20 %, alors que les soldes ont grimpé de 15 %.

«Le paiement minimum donne l'impression qu'en payant ça, on est correct. Mais ce n’est pas correct dans le sens qu’on jette de l'argent par les fenêtres. 19,9 % d’intérêt c’est trois fois plus qu'un prêt ordinaire » a rappelé Pierre Fortin.

D'autres hausses sont prévues d'ici les deux prochaines années. En 2025, le paiement minimum sera de 5%.