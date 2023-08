De plus en plus de femmes meurent de maladies liées à l’alcool

Si les hommes ont toujours eu deux fois plus de risque de mourir de maladies liées à l’alcool, l’écart se réduirait avec les femmes, dont la mortalité due à la boisson a connu une hausse marquée ces dernières années.

Des chercheurs américains ont analysé près de 606 000 décès liés à la consommation d’alcool de 1999 à 2020 et en sont arrivés à cette conclusion dans une étude publiée le 28 juillet dernier.

Le taux de mortalité chez les femmes a ainsi progressé de 14,7% entre 2018 et 2020, quand il a augmenté de 12,5% pour les hommes.

«Cette constatation est préoccupante, car les femmes subissent davantage les conséquences de la consommation d'alcool sur leur santé que les hommes», a indiqué à Fox News Digital la Dre Shana Johnson, médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation à Scottsdale.

En effet, les décès notés seraient liés à des intoxications alcooliques, des cardiomyopathies, des myopathies, des maladies du foie, des gastrites, entre autres.

«Les femmes boivent aujourd'hui de l'alcool en plus grandes quantités et à des fréquences plus élevées que par le passé, probablement en raison de la normalisation de la consommation d'alcool chez les femmes dans la société», ont rappelé les auteurs de l’étude.

L’augmentation des niveaux de stress jouerait un rôle majeur dans le développement de cette consommation d’alcool.

Les femmes ont par ailleurs des prédispositions génétiques qui peuvent contribuer à la hausse, comme un pourcentage plus élevé de graisse corporelle, des fluctuations hormonales, un métabolisme de l’alcool plus lent ou encore un risque plus élevé de troubles circulatoires et de cancer du sein.

Cette étude présente tout de même certaines limites puisque les chercheurs n’ont pas regardé les facteurs spécifiques qui auraient pu contribuer aux décès liés à l'alcool ni les facteurs historiques ou générationnels.