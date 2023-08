Dernier coup de ciseaux: une comédie policière complètement folle

Si les pièces présentées dans le cadre des théâtres d’été sont souvent semblables aux yeux de plusieurs, sachez que la pièce Dernier coup de ciseaux de Paul Pörtner, présentement à l’affiche au Théâtre Petit Champlain, se démarque en offrant aux spectateurs le plaisir de participer au dénouement de la pièce.

Vue par plus de neuf millions de spectateurs à travers le monde au fil des 30 dernières années, détentrice d’un record Guinness de longévité aux États-Unis et récipiendaire d’un Molière en 2014, la pièce demeure actuelle grâce à son adaptation québécoise réussie signée par le comédien Emmanuel Bédard.

L’action se passe dans un salon de coiffure. Pendant que des clients hauts en couleur sont entre les bons soins de deux coiffeurs excentriques se dessine un meurtre à l’étage au-dessus. La victime n’est pas n’importe qui, il s’agit d’une grande pianiste qui est aussi propriétaire de l’immeuble. Sa musique exaspère le propriétaire du salon et coiffeur exubérant (Israël Gamache), qui dira à plus d’une reprise avoir envie de la tuer. Mais ces mots ne seront pas suffisants pour l’identifier comme coupable.

Deux policiers auront vite fait d’arriver sur les lieux pour mener leur enquête en confinant à l’intérieur du salon quatre personnages, soit les deux coiffeurs et deux clients, aux fins d’interrogatoire.

À l’instar des histoires d’Agatha Christie, vite fait, les spectateurs qui au départ auront leur idée sur le meurtrier seront rapidement confondus puisque les quatre suspects sont susceptibles d’avoir commis un meurtre pour une raison ou une autre.

Théâtre d’improvisation

C’est au moment où l’enquête s’amorce que la pièce sort du registre habituel. Jusque-là, cela aura pu être comparé à n’importe quelle autre pièce. Mais, par la suite, il n’en est rien. C’est le comédien Emmanuel Bédard qui campe l’enquêteur qui s’adresse directement au public laissant tomber le quatrième mur afin de poser ses questions et laisser les spectateurs répondre en laissant la parole aux moins timides dans la salle intime qui se prêtent parfaitement au jeu.

Peu à peu, les spectateurs en ajouteront une couche de plus, en raison de nombreux détails, comme un gant manquant ou une paire de ciseaux disparue, qui n’ont pas échappé aux regards observateurs de ceux-ci.

Les comédiens n’offrent aucun temps mort, si bien que, par moment, on se croirait en plein théâtre d’improvisation, car personne ne connaît l’issue de l’enquête, pas même les six comédiens de la distribution qui doivent improviser selon les commentaires du public. C’est d’autant plus significatif, puisque ce sont les spectateurs qui devront trouver le coupable, ce qui en fait une pièce unique et différente à chaque représentation.

Si certains comédiens vont surjouer par moment, en faisant un peu trop, d’autres auront du mal à retenir leur fou rire. On doit néanmoins reconnaître leur talent d’improvisation. On se prend facilement au jeu et le coupable ne fera pas nécessairement l’unanimité.

Dernier coup de ciseaux est à l’affiche au Théâtre Petit Champlain jusqu’au 6 août. La pièce reprendra l’affiche à l’été 2024.